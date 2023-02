Rosyjski czołg stanął na Placu Katedralnym w Wilnie

Rosyjski czołg T-72B, zniszczony przez armię ukraińską, został wystawiony na Placu Katedralnym w Wilnie – poinformował w piątek portal LRT.

„Wszystkie rosyjskie czołgi muszą stać się ukraińskimi trofeami. Musimy nadal wspierać Ukrainę, aby jak najszybciej odniosła zwycięstwo” – powiedział minister obrony Arvydas Anušauskas.

Szacuje się, że w przededniu wojny wojska rosyjskie dysponowały ponad 2250 czołgami T-72B. Czołg będzie można oglądać przy Placu Katedralnym w Wilnie do 16 marca.

„Rosyjski czołg przed Placem Katedralnym w Wilnie? Tak, ale jest jeden mały szczegół – został zniszczony przez armię ukraińską! To symbol niezłomnego ukraińskiego ducha walki, naszej jedności i zbliżającego się zwycięstwa” – napisał na Twitterze.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 27, 2023