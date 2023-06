Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, że odparła kolejne transgraniczne ataki z Ukrainy.

Rosja poinformowała w czwartek, że użyła odrzutowców i artylerii, aby udaremnić próbę „inwazji” wojsk ukraińskich na południowo-zachodni region Biełgorodu.

„Około godziny 3:00 ukraińskie jednostki składające się z maksymalnie dwóch kompanii piechoty zmotoryzowanej, wzmocnione czołgami, podjęły próbę inwazji” – poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Moskwa miała użyć odrzutowców i artylerii do odparcia ataków i uniemożliwienia wojskom ukraińskim przedostania się do Rosji, dodało ministerstwo.

Rosyjskie ministerstwo obrony dodało , że wojska udaremniły trzy próby wtargnięcia w pobliżu miasta Szebekino w zachodnim regionie Biełgorodu, zabijając 30 ukraińskich bojowników i niszcząc cztery pojazdy opancerzone.

Jednak Rosyjski Korpus Ochotniczy (RVC), grupa etnicznych Rosjan, która wspiera Ukrainę, twierdzi, że walczy w Rosji. „Rozpoczęła się druga faza obiecana przez dowódcę RVC!” – ogłoszono w Telegramie, odnosząc się do poprzedniego najazdu.

Kijów zaprzecza bezpośredniemu zaangażowaniu, ale Moskwa oskarża go o kierowanie rajdami.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow powiedział, że ukraińskie siły zbrojne wielokrotnie ostrzeliwały Szebekino rakietami Grad zaprojektowanymi przez ZSRR, podpalając akademik i uszkadzając budynek administracyjny.

Powiedział, że co najmniej dziewięciu cywilów zostało rannych, a setki dzieci, kobiet i osób starszych zostało ewakuowanych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, została zapytana o kwestię wcześniejszych ataków z użyciem dronów w Moskwie – czy USA ustaliły, czy użyto do tego bezzałogowców produkcji amerykańskiej i czy rząd w Kijowie wiedział o tym ataku z wyprzedzeniem. Z kolei w kontekście rajdu walczących po stronie Ukrainy oddziałów złożonych z Rosjan na obwód biełgorodzki, w którym miał zostać użyty sprzęt dostarczony przez Stany Zjednoczone, zapytano ją, czy budzi to zaniepokojenie prezydenta Joe Bidena.

Jean-Pierre odpowiedziała, że USA zbierają informacje na temat ataków w Moskwie, żeby uzyskać „lepszą perspektywę” i trochę jasności” co się stało.

– Ale mogę odnieść się do tego bardziej ogólnie. Jak wiecie, co do zasady – mówiliśmy o tym wcześniej – nie popieramy ataków wewnątrz Rosji – oświadczyła. Przypomniała, że Stany Zjednoczone koncentrują się na zapewnianiu Ukrainie sprzętu i szkoleń potrzebnych do odzyskania zajętego przez Rosjan terytorium. Zwróciła też uwagę, że Rosja w maju zintensyfikowała „brutalne ataki” z powietrza na Kijów, w tym na obiekty cywilne. Dodała też, że to Rosja jest w tej wojnie agresorem i może skończyć ją w każdej chwili, wycofując swoje wojska.

Kresy.pl/Reuters/Alarabiya