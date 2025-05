W Rzymie przeszedł marsz z komunistyczną symboliką. Uczestnicy, w tym rosyjscy dyplomaci oraz imigranci z krajów byłego ZSRR, maszerowali z komunistyczną symboliką, oddając hołd poległym żołnierzom Armii Czerwonej.

W Rzymie 1 maja zorganizowano marsz „Nieśmiertelnego Pułku”. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą w cerkwi prawosławnej pw. św. Katarzyny Wielkiej Męczennicy, po czym uczestnicy – w tym przedstawiciele rosyjskiej dyplomacji, imigranci z krajów byłego ZSRR oraz część włoskiej opinii publicznej – wyruszyli ulicami miasta z portretami swoich przodków, którzy walczyli w II wojnie światowej.

Ambasador Federacji Rosyjskiej we Włoszech, Aleksiej Paramonow, podkreślił międzynarodowy charakter wydarzenia. „Razem z przedstawicielami Rosji maszerowali imigranci z Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu oraz innych republik związkowych” – powiedział. Odnosząc się do nieobecności przedstawicieli Ukrainy, dodał: „Szczerze chcielibyśmy zobaczyć tutaj także przedstawicieli Ukrainy. Naród ukraiński, który w pierwszych latach wojny bardzo ucierpiał z powodu nazistowskiej okupacji, wniósł znaczący wkład w wspólne zwycięstwo nad wrogiem”. Jednocześnie stwierdził, że „obecnie jest to utrudnione przez ideologicznych spadkobierców hitlerowskich kolaborantów, którzy doszli do władzy w Kijowie”.

„Zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej położyło kres próbom wprowadzenia ludzkości na ślepą drogę nieludzkich eksperymentów. Największym zagrożeniem dziś jest liberalny globalizm, który zakorzenił się w Europie, prowadząc do atomizacji społeczeństw i odbierania ludziom nie tylko tożsamości narodowej, ale i płciowej” – powiedział. Dodał, że „im dalej w przeszłość odchodzi wyczyn pokolenia wojennego, tym głośniejsze stają się głosy rewizjonistów historycznych, również wśród obecnych władz Unii Europejskiej”. Ambasador zakończył: „Ale zapewniam was: dopóki istnieje Rosja, państwo rosyjskie, prawda o latach wojny nie rozmyje się w kakofonii fałszywych narracji”.

