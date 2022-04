Rosja zakazała działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Amerykańska telewizja CNN wyemitowała w środę (wg czasu lokalnego) wywiad z prezydentem RP Andrzejem Dudą, poświęcony głównie tematowi wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pierwsze pytanie do prezydenta dotyczyło doniesień z Ukrainy o cywilach "torturowanych i rozstrzeliwanych" przez rosyjskich żołnierzy, m.in. w podkijowskiej Buczy. W odpowiedzi Andrzej Duda porównał wydarzenia na Ukrainie do zbrodni katyńskiej.

"To jest widok, którego nie widzieliśmy praktycznie od II wojny światowej. To wtedy ostatni raz ciała cywili w takich nieprawdopodobnych liczbach leżały na ulicach miasta. Ogrom tej zbrodni, a zwłaszcza te doły, do których zrzucane były ciała i zakopywane, przypominały Polakom zbrodnię katyńską, której Rosjanie dokonali w 1940 roku na polskich obywatelach, na polskich oficerach" - mówił Andrzej Duda dodając, że "Przez dziesiątki lat Rosjanie nie przyznawali się do tego, do dzisiaj się zresztą nie przyznają. I tu jest dokładnie to samo".