Rosja wydaliła litewskiego dyplomatę

Mieszkańców północnych regionów Japonii - Wyspy Izu, Hokkaido i prefektury Aomori obudził we wtorek dźwięk syren alarmowych, podał "The Japan Times". Obok ich przeciągłego dźwięku wyemitowano też komunikat głosowy - "Prawdopodobne wystrzelenie pocisku przez Koreę Północną. Proszę ewakuować się do budynków bądź podziemi" - opisał portal BBC. Podkreślił on, że to pierwszy taki ruch Pjongjangu od 2017 r.

Według japońskiego ministra obrony Yasukazu Hamady Koreańczycy wystrzelili prawdopodobnie pocisk średniego zasięgu Hwasong-12 IRBM. Przeleciał on około 4,6 tys. kilometrów, co oznacza, że był to najdłuższy lot północnokoreańskiej rakiety w historii prób rakietowych KRLD. W czasie lotu pocisk przeleciał nad terytorium japońskiej prefektury Aomori. Jest ona położona na północnym krańcu głównej japońskiej wyspy - Honsiu. Spadła od Oceanu Spokojnego około 3,2 tys. kilometrów od japońskiego wybrzeża. Siły zbrojne Korei Południowej dodają, że pocisk leciał z prędkością 17 machów i w najwyższym stadium osiągnął wysokość 970 km.