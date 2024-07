Rosja jest gotowa kontynuować dostawy gazu do Europy przez Ukrainę po wygaśnięciu obecnej umowy tranzytowej z końcem 2024 roku – poinformowały w środę rosyjskie państwowe agencje informacyjne, cytując wicepremiera Aleksandra Nowaka.

Przyszły tranzyt gazu zależy od tego, czy Ukraina będzie chciała kontynuować porozumienie, czy nie, powiedział.

Pięcioletnia umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Europy, jedyne pozostałe porozumienie handlowe i polityczne między walczącą Moskwą a Kijowem, wygasa po 31 grudnia 2024 roku. „Tranzyt przez jej terytorium zależy od Ukrainy. Mają oni swoje własne, ustalone zasady. To zależy od ich chęci. Rosja jest gotowa dostarczać” – mówił Nowak.

Ukraina oświadczyła, że ​​nie planuje przedłużania pięcioletniego kontraktu z rosyjskim monopolistą na eksport gazu ani podpisywania kolejnego.

W zeszłym miesiącu doradca prezydenta Azerbejdżanu powiedział agencji Reuters, że Unia Europejska i Ukraina zwróciły się do Azerbejdżanu o ułatwienie rozmów z Rosją na temat umowy o tranzycie gazu.

Chociaż UE ograniczyła większość importu rosyjskiego gazu, niektóre kraje Europy Środkowej w dalszym ciągu są zależne od gazu z Rosji rurociągiem biegnącym przez Ukrainę. Austria nadal odbiera większość swojego gazu tą trasą.

Rosja eksportuje obecnie swój gaz ziemny do Europy tylko dwiema trasami: zbudowanym przez ZSRR rurociągiem biegnącym przez Ukrainę oraz rurociągiem TurkStream do Turcji, biegnącym wzdłuż dna Morza Czarnego.

W listopadzie ubiegłego roku szef ukraińskiego koncernu paliwowego Naftohaz Ołeksij Czernyszew ogłosił, że jego firma nie zamierza kontynuować tranzytu rosyjskiego gazu do europejskich odbiorców. Zawarty w 2019 r. kontrakt przewiduje dostawy rzędu 40 mld m3 rocznie. “Ukraina kontynuuje dostawy rosyjskiego gazu do Europy przez swoje terytorium wyłącznie w celu wsparcia swoich europejskich kolegów” – deklarował Czernyszew.

Według informacji rosyjskiej agencji RBC Gazprom zobowiązał się płacić 31 dolarów za 1 tys. m3 gazu przesyłanego ukraińską siecią – łącznie daje to ok. 7 mld dolarów.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dostawy rosyjskiego gazu do Europy uległy znacznemu zmniejszeniu. W IV kwartale 2021 r. średnio w ciągu doby Gazprom dostarczał do UE 366 mln m3 – rok później było to już tylko 78 tys. m3 – wynika z danych europejskiej sieci operatorów gazociągów ENTSOG. Udział Gazpromu w unijnym imporcie gazu zmalał z 37 do 9 proc.

“W III kw. zeszłego roku łączne dostawy rosyjskiego gazu sięgały średnio 86 mln m3 na dobę, przy czym mniej więcej po równo ta wielkość dzieliły między siebie ukraińska sieć gazowa i ‘Turecki Potok'” – podkreśla Wysokie Napięcie.

Kresy.pl/Reuters