Rosja pozywa Ukrainę przed FIFA

Agencja prasowa Tass przekazała, że Rosyjski Związek Piłki Nożnej wysłał dwa protesty do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Rosjanom nie podoba się, że koszulki reprezentacji Ukrainy przedstawiały zarys Ukrainy z Krymem.

„Rosyjski Związek Piłki Nożnej wysłał do FIFA protest w związku z naruszeniem przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej regulaminu organizacji, czyli demonstracji na strojach reprezentacji narodowej wizerunku Krymu jako części Ukrainy. Wyrażono kolejny protest w sprawie faktów poszczególnych wypowiedzi przedstawicieli federacji ukraińskiej, podżegających do niezgody wobec obywateli Rosji” – czytamy w oświadczeniu.

Jak pisaliśmy, już przed Euro 2020 Ukraińcy zaprezentowali koszulki, na których znalazły się kontury Ukrainy włącznie z anektowanym Krymem, wtedy rosyjskie władze uznały za „upolitycznianie piłki nożnej”.

Ukraina nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata po tym, jak jej drużyna przegrała 1:0 z Walią w finale barażów. Andrij Jarmołenko nieumyślnie skierował piłkę do własnej siatki, próbując wybić wykonywany rzut wolny kapitana Walii, Garetha Bale’a. Trener reprezentacji Ukrainy Ołeksandr Petrakow skomentował porażkę swojej drużyny w finale play-offów: „Nasz zespół. Moi ludzie zrobili wszystko, co mogli. Nie wiem co powiedzieć. Musimy przeprosić, że nie strzeliliśmy bramki, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. To jest sport.

Kresy.pl/Tass