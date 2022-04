Rosja chwali się nowym sprzętem. „Będzie podstawą rosyjskiego systemu obrony powietrznej i kosmicznej”

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się zdjęcia, które według opisów przedstawiają transport poradzieckich, samobieżnych armatohaubic 2S1 Goździk kal. 122 mm z Czech na Ukrainę. Na fotografiach widać lawety, wiozące przykryte plandekami pojazdy wojskowe. Ich sylwetki rzeczywiście przypominają systemy 2S1.

#Ukraine: In another example of Western Aid to UA, it now appears that the Czech Republic is transferring 2S1 "Gvozdika" 122mm self-propelled howitzers to Ukraine.