W Ługańsku skazali ukraińskiego agenta

Sąd Najwyższy w ramach nieuznawanej Ługańskiej Republiki Ludowej skazał na 12 lat więzienia agenta ukraińskiego wywiadu.

Skazanym okazał się miejscowy, zgodnie z porządkiem prawnej separatystycznego quasi-państwa obywatel Ługańskiej Republiki Ludowej. Sąd zgodził się z prokuratorem, który twierdził, że podsądny przebywając w 2018 r. na terytorium kontrolowanym przez władze centralne Ukrainy został zwerbowany przez wywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wypełniał już na obszarze kontrolowanych przez separatystów zadania wywiadowcze.

Pracując dla wywiadu Ukrainy agent zbierał i przekazywał SBU informacje na temat urzędników ŁRL i struktur bezpieczeństwa separatystycznej republiki oraz ich działaniach. „W trakcie procesu podsądny przyznał się do winy i wyraził skruchę za to co robił. Uwzględniając stanowisko prokuratora sąd uznał oskarżonego winnym popełnienia przez niego zdrady stanu, skazując go na 12 lat więzienia.” – poinformował Prokuratura Generalna działająca w ramach struktur ŁRL, którą zacytowała w poniedziałek agencja informacyjna RIA Nowosti.

Wyrok taki zapadł w okresie narastania napięcia w Donbasie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych przeprowadzonym dwa tygodnie temu gen. Rusłan Chomczak powiedział, że Rosja utrzymuje na granicy z Ukrainą 28 batalionowych grup taktycznych, jednak w ostatnim czasie obserwuje się przerzucanie w ten rejon kolejnych jednostek „pod pozorem ćwiczeń”. W Internecie pojawiły się nagrania rosyjskiego sprzętu wojskowego przerzucanego do regionów graniczących z Ukrainą. Działania te skrytykował już Departament Obrony USA oraz kanclerz Niemeiec Angela Merkel.

Jednocześnie donbascy separatyści od tygodni podawali informacje o koncentrowaniu oddziałów sił zbrojnych Ukrainy przy linii frontu.

W odpowiedzi na wezwania polityków zachodnich rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja ma prawo dyslokować oddziały swojej armii na własnym terytorium tak jak uważa to za słuszne.

