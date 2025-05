USA chcą produkować stal i półprzewodniki u siebie. Bessent: „W Chinach niech robią trampki”

Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że Stany Zjednoczone nie dążą do całkowitego zerwania relacji gospodarczych z Chinami, lecz do wyraźnego oddzielenia strategicznych sektorów przemysłu od chińskiej produkcji. – „W Chinach niech robią nam tylko ubrania i trampki” – oświadczył w wywiadzie dla Fox News.

Bessent podkreślił, że amerykański rząd chce, aby produkcja kluczowych towarów, takich jak stal i półprzewodniki, odbywała się w USA. Ma to być zabezpieczenie przed sytuacjami kryzysowymi, podobnymi do tej z 2020 r., gdy w czasie pandemii zablokowano import strategicznych produktów. – „W Chinach niech robią nam tylko ubrania i trampki” – stwierdził Bessent, odnosząc się do masowej produkcji na rynek amerykański.

Sekretarz skarbu wyjaśnił, że Waszyngton domaga się „sprawiedliwego handlu”. – „USA i Chiny mają wspólne interesy. Są jednak krajem deficytowym, sprzedają nam około cztery razy więcej niż my sprzedajemy im. Ale nie chcemy jednak rozerwania naszych relacji gospodarczych” – zaznaczył.

Po wielu miesiącach napięć przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Chin mają spotkać się w ten weekend w Szwajcarii. Negocjacje, które odbędą się w Genewie, mogą stanowić pierwszy krok w kierunku złagodzenia trwającej wojny handlowej.

Spotkanie zaplanowano z udziałem sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta oraz głównego negocjatora handlowego Jamiesona Greera. Po stronie chińskiej rozmowy prowadzić będzie wicepremier He Lifeng. W reakcji na informacje o spotkaniu indeksy giełdowe w USA i Azji wzrosły, co rynek odczytał jako zapowiedź możliwego przełomu w relacjach między dwoma największymi gospodarkami świata.

BREAKING: Treasury @SecScottBessent confirms U.S.-China trade talks this weekend in Switzerland.

Calls China’s 145% tariff moves “the equivalent of an embargo.” Says: “This isn’t sustainable — especially on the Chinese side.” pic.twitter.com/vWvoDT6MTm

— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) May 6, 2025