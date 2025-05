Ukraina wydaliła węgierskich dyplomatów w odpowiedzi na analogiczne działania Budapesztu

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w piątek, że Kijów wydala dwóch węgierskich dyplomatów w odpowiedzi na działania Węgier, opierając się na zasadzie wzajemności. Dyplomaci mają 48 godzin, żeby opuścić Ukrainę.

„Dwóch węgierskich dyplomatów musi opuścić nasz kraj w ciągu 48 godzin. Właśnie wezwaliśmy ambasadora Węgier do ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy i przedstawiliśmy mu odpowiednią notę. Działamy w odpowiedzi na działania Węgier, na podstawie zasady wzajemności i naszych interesów narodowych” — napisał Sybiha na platformie X.

Two Hungarian diplomats must leave our country within 48 hours. We have just summoned Hungarian Ambassador to @MFA_Ukraine and presented him with the relevant note. We are acting in response to Hungary’s actions, based on the principle of reciprocity and our national interests.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 9, 2025