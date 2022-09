Ukraina nie zgodzi się już na żaden wariant porozumień mińskich

Prezydent Ukrainy powiedział, że porozumienia mińskie to „pusta kartka papieru do tego, by dać Rosji odpocząć przed kolejną inwazją”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu dziennikarzowi i publicyście Faridowi Zakarii z CNN. „Głównym celem deokupacji jest to, aby Rosja nie mogła kontynuować bardzo powolnej okupacji, jaką rozpoczęła w 2014 roku” – słowa Zełenskiego przytoczyła w poniedziałek agencja informacyjna UNIAN.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że nie może podać szczegółów działań operacyjnych Sił Zbrojnych Ukrainy na polu walki.

„Nie będziemy stać w miejscu. Będziemy powoli, ciągle iść. Nie będziemy już rozmawiać z nimi inaczej. Jak tylko się zatrzymamy i staniemy – wiem, że niektóre państwa będą nas pchać w kierunku „procesu mińskiego”. Chcę, aby świat rozumiał, to są różne rzeczy. Rozwiązanie dyplomatyczne i „Mińsk”-2-3-5-10 to różne rzeczy. „Mińsk” to pusta kartka papieru, do tego, by dać Rosji odpocząć przed kolejną inwazją” – podkreślił Zełenski.

Mińsk stał się miejscem wynegocjowania dwóch pakietów porozumień między Ukrainą, a Rosją – we wrześniu 2014 i lutym 2015 r. Porozumienia te określiły metody deeskalacji i polityczne sposoby rozwiązania konfliktu w Donbasie. Ustanowiły one w tym celu Trójstronną Grupę Kontaktową, która zwyczajowo spotykała się w Mińsku. Aleksandr Łukaszenko próbował wówczas uprawiać politykę wielowektorową, ocieplać relację z państwami zachodnimi i Ukrainą oraz nie uznał aneksji Krymu przez Rosję.

Jeszcze w 2021 r. Ukraina zadeklarowała, że jego państwo zawiesza swoje uczestnictwo w Grupie Kontaktowej ponieważ „Białoruś znajduje się obecnie pod wpływem Federacji Rosyjskiej. Oczywiście nie mamy zaufania dla tego terenu.” Zełenski wyraził w zeszłym roku oczekiwanie zmiany zapisów porozumień mińskich.

unian.net/kresy.pl