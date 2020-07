Papieski jałmużnik konsekrował we Lwowie nowy kościół [+VIDEO]

Papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski konsekrował w sobotę we Lwowie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Świątynię wzniesiono w Sokolnikach, w pobliżu hipodromu, na którym w 2001 roku papież-Polak sprawował mszę świętą podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę.

Parafia pw. św. Jana Pawła II we Lwowie działa od 2011 roku. Jest jedną z nowych parafii powstałych na obrzeżach Lwowa i dowodem odradzania się Kościoła katolickiego na Ukrainie. Jak podaje strona internetowa lwowskiej kurii rzymskokatolickiej, przez pierwsze lata parafia korzystała z kaplicy należącej do Kościoła greckokatolickiego. Jest znana z organizowania takich wydarzeń jak „Rzymskie Boże Narodzenie”, ulicznych koncertów i zajęć dla dzieci, w tym pierwszego chrześcijańskiego letniego obozu-online dla dzieci. Przy parafii działa rodzinne Centrum im. Jana Pawła II, które za swój cel obrało kontynuowanie stylu i nauczania swojego patrona.

Kard. Krajewski, który w 2001 roku był we Lwowie z Janem Pawłem II, nazwał nowo konsekrowaną świątynię „dojrzałym owocem” papieskiej pielgrzymki. „Kościół ten nie powstał natychmiast, w rok, czy dwa lat po niej. A to pokolenie, które będzie go widziało i o nim usłyszy, jego wówczas jeszcze nie było. To jest jak siewca, który sieje. Trzeba dużo cierpliwości, aby ziarno wzeszło. Ono dziś wschodzi tutaj we Lwowie”. – mówił papieski jałmużnik.

Jak podaje TVP Rzeszów, kościół w Sokolnikach nie powstałby bez wsparcia osób prywatnych, firm, parafii i fundacji z Polski. Jedną z takich akcji wsparcia były zawody gołębi pocztowych zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sanctus Paulus” z Bydgoszczy we współpracy ze Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, z których dochód w kwocie około 70 tys. złotych przeznaczono na budowę tego kościoła.

