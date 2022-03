ONZ: co najmniej 902 zabitych cywili w wyniku wojny na Ukrainie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w tym kraju co najmniej 902 osób cywilnych. Liczba rannych cywili wynosi co najmniej 1459 osób – podało w niedzielę Biuro Praw Człowieka ONZ.

Liczba ofiar wśród ludności cywilnej na Ukrainie od 24 lutego do 19 marca br. włącznie wyniosła co najmniej 2361 – podało w niedzielę Biuro Praw Człowieka ONZ (OHCHR). Było to co najmniej 902 zabitych i 1459 rannych.

Wśród zabitych cywili było 179 mężczyzn, 134 kobiety, 11 dzieci płci żeńskiej i 25 dzieci płci męskiej. Pozostałe ofiary to 39 dzieci i 514 dorosłych, których płci nie udało się ustalić.

Wśród rannych cywili było 156 mężczyzn, 117 kobiet, 22 dzieci płci żeńskiej i 16 dzieci płci męskiej. Pozostali ranni to 60 dzieci i 1088 dorosłych, których płci nie udało się ustalić.

Na terenach Ukrainy zajętych przez prorosyjskich separatystów zginęły 53 osoby cywilne a 183 zostały ranne.

Większość ofiar ucierpiało w wyniku eksplozji, m.in. poprzez ostrzał ciężkiej artylerii i systemów rakietowych, a także w wyniku nalotów.

OHCHR uważa, że faktyczna liczba ofiar jest znacznie wyższa, ponieważ personel monitorujący OHCHR nie był w stanie otrzymać ani zweryfikować raportów z kilku miast, gdzie toczą się ciężkie walki, w tym z Mariupola, Wołnowachy, Izjumu, Siewierodoniecka, Rubiżnego i Trościańca.

From 24 Feb—19 March, we recorded 2,361 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 902 killed, incl 75 children; 1,459 injured, incl 98 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/qOWK0enj2H pic.twitter.com/LbY7zVDHs3

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 20, 2022