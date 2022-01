Kijów oburzony słowami prezydenta Chorwacji. „Niewdzięczność jest jego cechą osobistą”

Wyrok dotyczący mechanizmu warunkowości zostanie ogłoszony 16 lutego br. - poinformował we wtorek TSUE na Twitterze. Chodzi o skargi Polski i Węgier.

#ECJ: #EUBudget conditionality on respect of #RuleOfLaw - Judgments in Cases #Hungary v Parliament & Council (C-156/21) & #Poland v Parliament & Council (C-157/21) will be delivered on 16/02/22 @Europarl_EN @EUCouncil