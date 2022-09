Inspektorzy MAEA dotarli do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej [+VIDEO]

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dotarła do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Według zainstalowanej przez Rosję lokalnej administracji misja zostanie na miejscu co najmniej do 3 września.

Zespół ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybył w czwartek do kompleksu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w okupowanym przez Rosjan Enerhodarze na Ukrainie, aby ocenić ryzyko katastrofy radiacyjnej – podaje agencja Reutera. Przybycie misji potwierdziły również rosyjskie agencje informacyjne.

Przybycie misji opóźniło się o kilka godzin z powodu doniesień o walkach i ostrzałach w pobliżu elektrowni.

Reporter agencji Reutera widział, jak zespół MAEA przybył w dużym konwoju wraz z dużą ilością towarzyszących im rosyjskich żołnierzy. W sieci pojawiły się też nagrania pokazujące przybycie zespołu.

NOW: IAEA team has arrived at the Zaporizhzhia Nuclear power plant under the watch of Russian forces. pic.twitter.com/AV4ICOS1VL

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 1, 2022