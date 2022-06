Współpracownik Putina w Kaliningradzie

Władze Rosji wysłały do obwodu kaliningradzkiego jedną z najważniejszych osób w państwie – Nikołaja Patruszewa.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew przybył we wtorek do Kaliningradu, podała w agencja informacyjna RIA Nowosti. Pisze ona o „roboczym wyjeździe” jednej z najważniejszej osób we władzach Rosji do coraz bardziej izolowanej rosyjskiej eksklawy.

Patruszew ma przeprowadzić zebranie z przedstawicielami władz obwodowych. Sama RIA Nowosti podkreśla, że odbędzie się ono w kontekście „niepokojącej sytuacji” wynikającej z decyzji władz Litwy, które nałożyły embargo na tranzyt szeregu towarów do tego regionu. Litwa daje najkrótsze połączenie między obwodem kaliningradzkim, a Białorusią, tworzącą z Rosją jeden obszar celny. Służba prasowa Rady Bezpieczeństwa poinformowała jednak dziennikarzy, że podróż Patruszewa była zaplanowana jeszcze przed wprowadzeniem przez Litwę ograniczeń w tranzycie do obwodu kaliningradzkiego i nie ma bezpośredniego związku z tą blokadą.

Zebranie odbędzie się z udziałem pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym Aleksandra Gucana, szefów regionów wchodzących w skład całego tego okręgu, przedstawicieli szeregu ministerstw i urzędów centralnych. Odrębne spotkanie Patruszew odbędzie z gubernatorem obwodu Antonem Alichanowem i Gucanem.

Litwa poinformowała w niedzielę rosyjski obwód kaliningradzki, że z powodu zachodnich sankcji zablokuje import i eksport dużej liczby towarów jaki odbywał się litewskimi liniami kolejowymi. Gubernator Alichanow powiedział, że ograniczenie wpłynie na 40-50 proc. produktów wwożonych i wywożonych przez Litwę.

W odpowiedzi rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało już Litwie, że jeśli w „najbliższym czasie” tranzyt towarów między obwodem kaliningradzkim a pozostałą częścią Rosji przez Litwę nie zostanie całkowicie wznowiony, wówczas Rosja „pozostawia sobie prawo do działań w obronie swoich interesów narodowych”.

ria.ru/kresy.pl