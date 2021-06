W Rosji zatrzymano opozycyjnego polityka

Rosyjski opozycyjny polityk, były deputowany Dumy Państwowej, Dmitrij Gudkow został zatrzymany we wtorek pod zarzutem spowodowania szkód majątkowych w szczególnie dużym rozmiarze. Opozycjonista twierdzi, że zatrzymano go w sprawie, z którą nie ma nic wspólnego.

Jak podaje rosyjski serwis BBC, Dmitrij Gudkow, który był deputowanym Dumy Państwowej z partii Sprawiedliwa Rosja w latach 2011-2016, został we wtorek zatrzymany na dwa dni jako podejrzany w sprawie dotyczącej spowodowania szkód majątkowych w szczególnie dużym rozmiarze. W Rosji grozi za to do 5 lat więzienia.

Początkowo Gudkow był przesłuchiwany w charakterze świadka, ale we wtorek wieczorem okazało się, że polityk stał się podejrzanym – podaje BBC powołując się na działacza praw człowieka Pawła Czytkowa.

Polityk został przewieziony do głównego wydziału śledczego MSW w Moskwie, a rano na daczy rodziny Gudkowów w pod Moskwą, a następnie w jej moskiewskich mieszkaniach przeprowadzono rewizje. Zabezpieczono w nich sprzęt oraz dokumenty.

Obrońca Gudkowa powiedział agencji Interfax, że sprawa dotyczy zaległości w spłacie czynszu z tytułu umowy najmu lokalu niemieszkalnego w latach 2015-2017. Jako poszkodowana występuje moskiewska administracja, która jest właścicielem lokalu.

W środę aresztowany polityk oświadczył, że sprawa, w której został zatrzymany, dotyczy firmy jego rodziców, z którą on nie ma nic wspólnego. „Gudkow uważa, że ​​to, co się dzieje, wiąże się z próbą uniemożliwienia mu udziału w wyborach do Dumy Państwowej” – przekazali działacze, którzy odwiedzili Gudkowa w areszcie.

Gudkow wyraził również zaniepokojenie losem swojej ciotki, która również została zatrzymana w tej sprawie.

Według BBC Dmitrij Gudkow po odejściu z Dumy Państwowej stał się jednym z najbardziej znaczących polityków opozycji w Moskwie. Na początku kwietnia ogłosił, że ponownie weźmie udział w wyborach do niższej izby parlamentu, które odbędą się we wrześniu br.

Komentując zatrzymanie Gudkowa współpracownik Aleksieja Nawalnego Nikołaj Laskin powiedział, że władze przed wyborami do Dumy dokonują demonstracyjnej „czystki sceny politycznej”.

Przypomnijmy, że w poniedziałek na lotnisku w Petersburgu zatrzymano szykujący się do startu samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, aby zatrzymać opozycyjnego polityka – Andrieja Piwowarowa, byłego dyrektora związanej z Michaiłem Chodorkowskim organizacji Otwarta Rosja. Opozycjonista został wyprowadzony z samolotu i przewieziony do Komitetu Śledczego. Koordynator służby prasowej organizacji mec. Anastasija Burakowa oświadczyła w rozmowie z agencją „Interfax”, że śledztwo ws. Piwowarowa zostało wszczęte w oparciu o art. 284.1 Kodeksu karnego Rosji. Artykuł dotyczy działalności w Rosji zagranicznych lub transnarodowych organizacji pozarządowych, uznanych za „niepożądane”.

Kresy.pl / bbc.com / interfax.ru