Rosyjska prokuratura chce uznać Facebook za „organizację ekstremistyczną”

Prokuratura Federacji Rosyjskiej zwróciła się do sądu z wnioskiem o uznanie firmy Meta, właściciela serwisu społecznościowego Facebook, za „organizację ekstremistyczną”.

Rosyjska agencja prasowa Interfax podała, że Prokuratura Federacji Rosyjskiej poinformowała w piątek o zwróceniu się do sądu z wnioskiem o uznanie Meta Platforms Inc. za „organizację ekstremistyczną” i wydanie zakazu jej działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie w rosyjskiej prokuraturze poinformowano, że w związku z pojawieniem się znamion przestępstw takich jak „propaganda terroryzmu” oraz „podżeganie do nienawiści i wrogości z groźbą użycia przemocy” skierowano do Komitetu Śledczego materiały w celu podjęcia decyzji o wszczęciu śledztwa. Najprawdopodobniej chodzi o dochodzenie przeciwko Meta Platforms Inc.

Jak podała wcześniej agencja Reuters, korporacja Meta czasowo zezwoli użytkownikom Facebooka i Instagrama z niektórych krajów (w tym z Polski) na wzywanie do przemocy wobec Rosjan i rosyjskich żołnierzy w kontekście inwazji na Ukrainę. Wynika to z wewnętrznych maili firmy, do których dotarł Reuters. Meta zezwoli również tymczasowo na niektóre posty wzywające do zabicia prezydenta Rosji Władimira Putina lub prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Ponadto, jak wykazały maile, Meta zezwoli tymczasowo na wychwalanie pułku Azow, co dotychczas było zabronione.

Przypomnijmy, że Facebook, a także Twitter, są już od tygodnia na terytorium Rosji zablokowane przez Roskomnadzor – oficjalnie z powodu cenzurowania rosyjskich mediów.

