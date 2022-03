Rosja całkowicie zablokowała Facebooka i Twittera

Rosyjskie władze całkowicie zablokowały dostęp do Facebooka i Twittera na terenie Rosji. Oficjalnie jest to odpowiedź na blokowanie kont rosyjskich mediów.

Rosyjski regulator medialno-internetowy Roskomnadzor zdecydował w piątek o blokadzie serwisu społecznościowego Facebook w odpowiedzi na blokowanie kont rosyjskich mediów – podaje Interfax.

„4 marca 2022 roku podjęto decyzję o zablokowaniu dostępu do sieci Facebook (należącej do Meta Platforms, Inc.) na terytorium Federacji Rosyjskiej” – podano w komunikacie.

Według Roskomnadzoru od października 2020 roku odnotowano 26 przypadków „dyskryminacji” rosyjskich mediów i zasobów informacyjnych przez Facebooka. Rosyjski regulator wskazał, że w ostatnim czasie Facebook ograniczył dostęp do kont kanału telewizyjnego rosyjskiej armii „Zwiezda”, agencji RIA Nowosti, Sputnika, Russia Today, Lenta.ru i Gazeta.ru.

Wkrótce po zablokowaniu Facebooka Interfax podał, że z danych Roskomnadzoru wynika, że na wniosek Prokuratury Generalnej z 24 lutego całkowicie został zablokowany także Twitter.

25 lutego Roskomnadzor rozpoczął spowalnianie działania w Rosji Twittera i Facebooka – oficjalnie z powodu cenzurowania rosyjskich mediów na tych platformach.

Zablokowanie Facebooka i Twittera zbiegło się z blokowaniem przez Roskomnadzor dostępu do stron internetowych, które zdaniem rosyjskich władz nienależycie informują o wojnie na Ukrainie. We wtorek Roskomnadzor zablokował z tego powodu dostęp do stron internetowych radia Echo Moskwy i telewizji Dożd’. Wkrótce media te całkowicie zakończyły nadawanie. Wśród zablokowanych w piątek serwisów znalazły się strony internetowe Głosu Ameryki, BBC, Deutsche Welle, Meduzy i Radia Wolna Europa/Radia Swoboda.

Już 24 lutego, pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Roskomnadzor „uprzedził” rosyjskie media o tym, że są zobowiązane do informowaniu o wojnie na Ukrainie (którą władze nazywają „operacją specjalną”), wyłącznie na podstawie oficjalnych źródeł z Rosji. Za łamanie tego nakazu grozi grzywna do 5 mln rubli a także blokada.

