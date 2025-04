Rosja chce udzielać azylu tradycjonalistom sprzeciwiającym się liberalnej poprawności politycznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji przygotowuje nowelizację przepisów regulujących możliwość uzyskania azylu w tym państwie. Ma pojawić się w nich przesłanka tradycjonalizmu obyczajowego.

Do projektu ustawy o udzielaniu azylu na terytorium Federacji Rosyjskiej dotarli dziennikarze RBK. Projekt przewiduje cztery tryby otrzymania ochrony ze strony Rosji dla obywateli innego państwa (lub osób bezpaństwowych): uzyskanie statusu uchodźcy, azylu tymczasowego, azylu politycznego i ochrony tymczasowej. Konkretyzuje też przesłanki dla uzyskania takich form ochrony, jak zrelacjonował we wtorek portal nadawcy.

Obowiązująca obecnie rosyjska ustawa o uchodźcach ogólnie opisuje podstawy otrzymania takiej pomocy od Rosji. Zgodnie z nią, aby zostać uchodźcą, należy mieć uzasadnioną obawę stania się ofiarą prześladowań ze względu na rasę, religię, obywatelstwo, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne w swoim kraju.

W nowym dokumencie bardziej szczegółowo określono podstawy uzyskania jednego z czterech statusów. Aby uzyskać status uchodźcy, warunki pozostały takie same. Status będzie utrzymany tak długo, jak długo będą istnieć okoliczności, które zmusiły osobę do ubiegania się o niego.

Azyl tymczasowy będzie przyznawany w przypadku zaistnienia „względów humanitarnych” wymagających tymczasowego pobytu danej osoby na terytorium Rosji. Oprócz stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, będą to m.in. brak możliwości „przestrzegania tradycyjnych wartości rodzinnych i priorytetu wychowania rodzinnego dzieci, uznawanego przez Federację Rosyjską, a także występowanie obaw związanych z rusofobią”. Jest to wyraźny gest w stronę osób o tradycjonalistycznych poglądach, którzy mogliby uznać panującą w ich ojczyznach liberalną poprawność polityczną za przeszkodą dla własnego życia rodzinnego i prawidłowego wychowania dzieci.

Ponadto tymczasowy azyl zostanie przyznany tym osobom, co do których istnieją poważne podstawy, by sądzić, że w kraju ojczystym będą poddane torturom lub „innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu” w związku z konfliktem zbrojnym. Azyl przyznawany jest na okres jednego roku i może zostać przedłużony, lecz nie więcej niż dwa razy z rzędu.

Azyl polityczny będzie przyznawany osobom, które szukają ochrony w Rosji przed prześladowaniami wynikającymi z działalności społeczno-politycznej i przekonań politycznych wnioskodawcy. Te ostatnie nie mogą być sprzeczne z rosyjską konstytucją, a także powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego. W tym przypadku tryb składania wniosku, a także jego utratę lub pozbawienie, określi rosyjski prezydent.

Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Konstantin Zatulin zauważył pojawienie się kryteriów przyznawania azylu politycznego: „W Rosji nie ma teraz ani jednego emigranta politycznego. Wszyscy ukraińscy emigranci polityczni są albo uchodźcami, albo już obywatelami Federacji Rosyjskiej – stwierdził Zatulin – Nie powinniśmy im dawać obywatelstwa, ale wydać im dokument emigranta politycznego, który daje im prawo do pozwolenia na pobyt, do pracy, do wszystkiego innego, ale oczywiście nie do udziału w wyborach, jeednak jednocześnie zachowuje ich jako aktywną siłę w przyszłości, także na Ukrainie”.

To kolejny przejaw walki rosyjskich władz z elementami liberalnego programu zmian obyczajowych i społecznych. Jeszcze 5 grudnia 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy zakazujące propagandy LGBT i pedofilii, informacji zachęcających do zmiany płci, a także wprowadzające odpowiedzialność administracyjną za tego rodzaju działania. Zakaz obejmuje Internet, media, książki, inne usługi audiowizualne, kino i reklamę. Zabroniona jest także sprzedaż towarów, w tym także importowanych, zawierających informacje, których rozpowszechnianie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

W listopadzie 2023 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zaaprobował w czwartek wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o uznanie międzynarodowego ruchu LGBT za ruch ekstremistyczny.

Rosyjska instytucja nadzoru telekomunikacyjnego Roskomnadzor wystawia wnioski o usunięcie materiałów uznanych za propagandę LGBT, zmiany płci i pedofilii.

