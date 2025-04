Prezydent Rosji Władimir Putin dopuścił możliwość powrotu obecnego miasta Wołgograd do nazwy odwołującej się do nazwiska radzieckiego dyktatora.

Putin uczestniczył w środę w imprezie nazwanej Federalnym Maratonem Oświatowym “Wiedza pierwsza”. Impreza jest pomyślana jako forum spotkań młodzieży i pracowników oświatowych ze znanymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, nauki i sportu. I to właśnie w czasie wizyty Putina na imprezie padło pytanie o możliwość przywrócenia nazwy Stalingradu, jak zrelacjonowała agencja informacyjna TASS.

„To jest coś, o czym powinni zdecydować mieszkańcy. Pomyślimy o tym. Musimy zapytać mieszkańców” – powiedział rosyjski przywódca, komentując propozycję na spotkaniu z uczestnikami imprezy. „Pomyślę o tym, dobrze? – Putin zwrócił się do uczestników – Zdecydowanie jest w tym logika. Jeśli maksymalnie odideologizujemy nazwę, to oczywiście [jest] ona powiązana ze Zwycięstwem”. Rosyjski prezydent odniósł się w ten sposób do zwycięstwa Związku Radzieckiego w czasie drugiej wojny światowej.

Dawny Carycyn, w latach 1925-1961 nosił nazwę Stalingradu. Nazwę tę zmieniono już za czasów następcy Stalina na stanowisku szefa partii komunistycznej i państwa, Nikity Chruszczowa, który przeprowadził destalinizację polityki historycznej ZSRR.

Miasto zajmuje wyjątkowe miejsce także w polityce historycznej Federacji Rosyjskiej. Dd sierpnia 1942 r. do lutego roku następnego było miejscem krwawej, prowadzącej do ogromnych zniszczeń materialnych bitwy obronnej Armii Czerwonej przeciw siłom III Rzeszy. Nacierająca niemiecka 6. Armia następnie wraz z sojusznikami została osaczona i zniszczona przez Sowietów, co stało się jednym z przełomowych momentów drugiej wojny światowej.

W 2023 r. w Wołgogradzie odsłonięto popiersie Józefa Stalina stojące wśród pomników dwóch marszałków Armii Czerwonej Gieorgija Żukowa i Aleksandra Wasilewskiego. Był to pierwszy przypadek po 1991 r. wyeksponowania przez władze publiczne pomnika Stalina. Wcześniej były one ustawione przez instytucje niepubliczne jak w Nowosybirsku.

tass.ru/kresy.pl