„Nie do pomyślenia” – Ławrow skomentował doniesienia o zamiarze otrucia czeskiego polityka

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odniósł się do doniesień medialnych o tym, że Rosjanie mogą szykować zamachy na praskich samorządowców.

Jak podawaliśmy w środę, czeski tygodnik „Respekt” dowiedział się od swoich źródeł w służbach specjalnych, że ostatnio na lotnisku w Pradze wylądował samolot, którym do stolicy Czech przybył Rosjanin z paszportem dyplomatycznym, który miał w walizce silną truciznę – rycynę. „Respekt” powiązał te doniesienia z faktem przyznania policyjnej ochrony burmistrzowi Pragi Zdenkowi Hřibowi oraz starostom dzielnic – Ondřejowi Kolářowi i Pavlowi Novotnemu. Hřib stał za decyzją o przemianowaniu placu, przy którym mieści się ambasada Federacji Rosyjskiej na Plac Borysa Niemcowa. Z kolei Kolář zainicjował działania, które doprowadziły do usunięcia z przestrzeni miejskiej Pragi pomnika radzieckiego marszałka Iwana Koniewa. W związku z tym tygodnik uznał, że praskim samorządowcom grozi niebezpieczeństwo ze strony rosyjskich służb. W czwartek na konferencji prasowej odniósł się do tego szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

Według Ławrowa doniesienia o zamiarze otrucia Kolářa rycyną „są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”.

„Znaleźli śmiercionośny środek i wpuścili do swojego kraju? Kto przy zdrowych zmysłach zgodziłby się z tym i wierzyłby we wszystkie te wymysły?” – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji.

Ławrow stwierdził, że dyplomaci rosyjskiej ambasady nie mają z tą historią nic wspólnego i nikt z nich ostatnio nie przylatywał do Pragi. Według niego „nie do pomyślenia” byłoby, gdyby Czesi wykryli truciznę w bagażu i dopuściliby do wwiezienia jej na swoje terytorium.

Wcześniej do tych samych doniesień odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według niego są one kaczką dziennikarską.

Kresy.pl / Interfax