W Pradze zdemontowano pomnik sowieckiego marszałka. „Nie miał maseczki” [+FOTO]

W stolicy Czech zdemontowano w piątek pomnik marszałka Związku Radzieckiego Iwana Koniewa. Figura trafi teraz do muzeum a na jej miejscu stanie pomnik wyzwolicieli Pragi spod niemieckiej okupacji.

O demontażu poinformowała rosyjska agencja Interfax. Figura Koniewa została zdjęta z piedestału za pomocą dźwigu. Agencja przypomniała, że przeciwko decyzji rozbiórce pomnika protestowały rosyjskie władze a także prezydent Czech Milosz Zeman.

Zniesienie pomnika żartobliwie skomentował w mediach społecznościowych Ondřej Kolář, starosta dzielnicy Praga 6, inicjator usunięcia pomnika. Odnosząc się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych z powodu epidemii koronawirusa Kolář napisał o Koniewie na Facebooku: „Nie miał maski. Zasady obowiązują wszystkich równo. Wychodzę tylko w masce lub innym zakryciu ust i nosa”.

Jak pisaliśmy, spór o pomnik Koniewa w Pradze zaczął się od kolejnego oblania go farbą 22. sierpnia 2019 r. Starosta Kolář nakazał wówczas zakrycie go brezentem i zaproponował rosyjskiej ambasadzie, by zabrała pomnik na swoje terytorium. Wywołało to oburzenie rosyjskich władz; minister kultury Rosji Władimir Miedinski stwierdził nawet, że tak mógł postąpić jedynie „gauleiter”. W związku z tymi słowami rosyjski ambasador został wezwany do czeskiego resortu spraw zagranicznych na rozmowę.

Na początku września radni praskiej dzielnicy Praga-6 zdecydowali o przeniesieniu pomnika marszałka Koniewa do muzeum. Na jego miejscu stanie pomnik wyzwolicieli Pragi spod niemieckiej okupacji.

Wojska pod dowództwem Iwana Koniewa zdobyły w 1945 roku Pragę. Prażanie mają mu jednak za złe udział w tłumieniu powstania na Węgrzech w 1956 roku i przygotowywanie interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku.

Zdemontowany dzisiaj pomnik został wzniesiony w 1980 roku.

Kresy.pl / Interfax