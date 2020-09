Ławrow: Nord Stream 2 jest teraz dla Niemiec sprawą honoru

Realizacja gazociągu Nord Stream 2 to dla Niemiec sprawa honoru – uważa minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Jak podaje agencja informacyjna Interfax, w czwartek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow na konferencji prasowej w Moskwie wyraził opinię, że doprowadzenie do ukończenia gazociągu Nord Stream 2, który przez Morze Bałtyckie ma tłoczyć rosyjski gaz ziemny na zachód Europy, stało się teraz dla Niemiec „sprawą honoru”.

„Czas, byśmy się uspokoili w tym temacie. Widzimy, jak Stany Zjednoczone codziennie publicznie próbują poniżyć Unię Europejską, a przede wszystkim Niemcy. [Widzimy] Jak Stany Zjednoczone ustami swoich oficjalnych przedstawicieli domagają się, aby Niemcy uświadomiły sobie swoje szczęście i potrzebę wzmocnienia swojego bezpieczeństwa energetycznego, przez co Stany Zjednoczone rozumieją rezygnację z Nord Stream 2 i przejście na droższy amerykański skroplony gaz ziemny” – mówił Ławrow.

„Myślę, że ​​ta sprawa jest teraz dla RFN kwestią honoru. Honoru w każdym znaczeniu jego wymiaru” – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji zaznaczając, że jest to jego „prywatna opinia”.

Nałożone pod koniec ubiegłego roku przez USA sankcje na firmy budujące Nord Stream 2 doprowadziły do wstrzymania układania ostatniego odcinka gazociągu na dnie Bałtyku. Jak pisaliśmy, by dokończyć budowę gazociągu samodzielnie, Rosjanie zawrócili z Dalekiego Wschodu statek Akademik Czerski, który ma techniczne możliwości prowadzenia takich prac. Jednak w Kongresie USA trwają prace nad budżetem Pentagonu, w którym umieszczono przepisy pozwalające na rozszerzenie sankcji na podmioty udzielające wsparcia statkom układającym Nord Stream 2.

W ostatnim czasie ukończenie budowy Nord Stream 2 stanęło pod znakiem zapytania również ze względu na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Kanclerz Niemiec Angela Merkel nie wykluczyła możliwości objęcia sankcjami budowy gazociągu w odpowiedzi na sprawę Nawalnego.

W ostatni poniedziałek sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że Amerykanie pracują nad zbudowaniem koalicji mającej uniemożliwić ukończenie tej inwestycji. „Mamy nadzieję, że niemiecki rząd zacznie patrzeć na to w ten sposób, czy to ze względu na to, co stało się panu Nawalnemu, czy z uwagi na poważne komplikacje w zakresie bezpieczeństwa, związane ze staniem się zależnym od rosyjskiego gazu” – powiedział polityk. Nie chciał jednak dywagować, czy rzeczywiście uda się zablokować Nord Stream 2.

Kresy.pl