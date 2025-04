Korea Północna największym dostawcą pocisków artyleryjskich dla Rosji

Jak podała agencja Reuters we wtorek, powołując się na rosyjskie dokumenty wojskowe i badania ze źródeł otwartych, rosyjskie jednostki artyleryjskie opierają się niemal wyłącznie na amunicji dostarczanej przez Koreę Północną.

Według danych satelitarnych przeanalizowanych przez brytyjskie Open Source Center (OSC) w okresie od września 2023 r. do marca 2025 r. cztery statki pływające pod banderą Rosji wykonały 64 rejsy, przewożąc prawie 16 000 kontenerów z Korei Północnej do portów rosyjskich. Organizacja szacuje, że przesyłki obejmowały od 4 do 6 milionów pocisków artyleryjskich.

Dla porównania, według ukraińskich i zachodnich urzędników, Rosja do 2024 r. wyprodukowała w kraju nie więcej niż 2,3 mln pocisków artyleryjskich.

Kreml zaprzeczył w październiku 2023 r. transferom broni z Korei Północnej, twierdząc, że nie ma „żadnych dowodów” na takie działania.

Jednakże co najmniej sześć raportów rosyjskich jednostek artyleryjskich przejrzanych przez Reutersa dokumentowało użycie od 50 proc. do 100 proc. północnokoreańskiej amunicji na Ukrainie jeszcze w tym roku. Trzy inne raporty jednostek nie zawierały żadnej wzmianki o północnokoreańskiej amunicji.

W ostatnich miesiącach Korea Północna stała się jednym z głównych dostawców uzbrojenia dla Rosji, przekazując Moskwie pociski artyleryjskie, rakiety oraz żołnierzy w zamian za dostawy ropy i zaawansowane technologie rakietowe.

Według Kyryła Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, Korea Północna dostarcza około 50 proc. amunicji wykorzystywanej przez siły rosyjskie.

13 kwietnia admirał Samuel Paparo ostrzegł amerykański Senat, że rosnące wsparcie zbrojeniowe Korei Północnej dla Rosji stanowi zagrożenie dla stabilności w regionie Indo-Pacyfiku. W zamian za pociski i amunicję Moskwa ma przekazywać Pjongjangowi zaawansowane systemy obrony powietrznej.

Budanow dodał, że zaangażowanie Korei Północnej wykracza poza dostawy amunicji. Korea Północna rozpoczęła dostawy uzbrojenia na dużą skalę do Rosji, w tym samobieżnych haubic kal. 170 mm i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych kal. 240 mm. Podobno Pjongjang planuje dostarczyć Rosji jeszcze w tym roku dodatkowe 148 pocisków KN-23.

W czerwcu prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Korei Północnej. Podpisał on z przywódcą tego państwa Kim Dzong Unem “Umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym”. Porozumienie zawiera wzajemne gwarancje bezpieczeństwa podobne do sojuszu. Przewiduje m.in. „udzielenie wzajemnej pomocy w przypadku agresji na jednego z uczestników”.

Jesienią 2023 roku do obwodu kurskiego przy granicy z Ukrainą skierowano do 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy, którzy mieli wzmocnić rosyjskie jednostki w obliczu ukraińskiej kontrofensywy. Według najnowszych brytyjskiego wywiadu wojskowego – siły północnokoreańskie poniosły ponad 5 tys. ofiar w tym regionie.

Kresy.pl/Reuters.com