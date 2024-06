Przewoził nielegalnych migrantów, teraz stanie przed sądem

Kierowca, który przewoził 30 nielegalnych migrantów stanie przed sądem. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Kurier miał ich dowieźć na zachód Europy, by tam podjęli próbę osiedlenia się. Podróż została jednak udaremniona przez funkcjonariuszy. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak sosnowieccy pogranicznicy ustalili jego personalia i doprowadzili do jego zatrzymania.

Przypomnijmy, że we wtorek 3 października 2023 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o wznowieniu od północy 4 października tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją, tłumacząc to wzrostem liczby nielegalnych imigrantów. Zgodnie z rozporządzeniem, miało to potrwać 10 dni, z możliwością przedłużenia. Tymczasowa kontrola graniczna obowiązywała do 22 listopada 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi założeniami, na odcinku granicy ze Słowacją uruchomiono łącznie 11 przejść, z czego osiem to będą przejścia drogowe, a trzy kolejowe. W przypadku województwa podkarpackiego są to: Barwinek, Radoszyce, Łupków (przejście kolejowe), woj. małopolskie: Muszyna (kolejowe), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Chyżne i woj. śląskie: Zwardoń, Zwardoń Skalite (kolejowe) i Korbielów.

Ponadto, uruchomiono 11 miejsc, gdzie można przekroczyć granicę pieszo. To: Ożenna (woj. podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (woj. małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (woj. śląskie). Mogą z nich korzystać wyłącznie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci. Ponadto, obecnie w Leluchowie osoby te mogą przekraczać granicę samochodami, zarówno w ruchu osobowym, jak i towarowym.

Straż Graniczna/Kresy.pl