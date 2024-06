Media: Ukraińskie dzieci terroryzują dzieci polskie. “Grupa biegała z nożem w ręku”

Ukraińskie dzieci terroryzują te polskiego pochodzenia – zwraca uwagę serwis epoznan.pl. Jak czytamy, “grupa ukraińskich dzieci biegała z nożem w ręku”.

Portal epoznan.pl opisał w tym tygodniu wiadomość od zaniepokojonej czytelniczki. Opisywane zdarzenia miały mieć miejsce w rejonie poznańskiego Parku Rataje i osiedla Powstań Narodowych. “Myślę, że warto nagłośnić sprawę zachowań dzieci z Ukrainy, które ostatnimi czasy stały się nad wyraz agresywne i zaczepne w stosunku do dzieci polskich” – alarmuje kobieta.

Jak czytamy, “grupa ukraińskich dzieci biegała z nożem w ręku. Nóż mały aczkolwiek uważam to za niepojęte. Dzieci te od dłuższego czasu terroryzują dzieci polskiego pochodzenia: zaczepiają, strzelają do nich pistoletami na kulki, niszczą wszystko co napotkają na swojej drodze”.

“Dziecko na pytanie po co mu nóż odpowiada, że ma go aby ostrzyć patyki. Uważam, że nigdy nie wiadomo co się może stać i może warto aby miasto czy spółdzielnia w końcu zajęła się monitoringiem w Parku Rataje, a policja zaczęła tędy raz po raz się przechadzać” – dodaje kobieta.

Czytaj: Ukraińskie dzieci będą uczyć się w Polsce historii według przygotowanego na Ukrainie „komponentu ukraińskiego”

W czerwcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do 30 września 2025 r. legalności pobytu ukraińskich uchodźców.

Ustawa przedłuża Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku dostęp do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Przeczytaj: Rzeszów: 16-letni Ukrainiec zaatakował ostrym narzędziem swoją 12-letnią rodaczkę

Zobacz także: Wiceszef MSWiA: W Polsce jest obecnie od 2,5 do 2,8 mln imigrantów. Nie jesteśmy w stanie do końca tego zweryfikować

epoznan.pl / Kresy.pl