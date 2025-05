Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie

„Siła, odwaga, determinacja, miłość do Ojczyzny — to wszystko dziś przyświeca żołnierzom Wojska Polskiego. (…) Miłość do Ojczyzny, uszanowanie dla naszych tradycji i myślenie o przyszłości, o naszych dzieciach i wnukach. Bardzo Wam za to dziękuję. Panie Prezydencie, dziękuję za akceptację wniosków generalskich. To jest też wyraz współpracy. Nie da się tego zrobić bez komunikacji, bez dobrej współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego” – powiedział w czasie uroczystości szef MON Władysław Kosiniak Kamysz.

Prezydent wręczył nominacje na stopień generała broni Wojska Polskiego:

gen. dyw. Karol DYMANOWSKI – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

gen. dyw. Piotr MALINOWSKI – Zastępca Dowódcy Połączonego Dowództwa Wsparcia JSEC w Ulm, Niemcy

gen. dyw. Sławomir Paweł OWCZAREK – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego awansowali:

gen. bryg. Krzysztof Przemysław KOCIUBA – Szef Sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO

gen. bryg. Dariusz Stefan MENDRALA – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego awansowali:

płk Roman BRUDŁO – Dowódca Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej

płk Waldemar Jerzy GOŁĘBIOWSKI – Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

płk Robert MATYSEK – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie

płk Andrzej Jan OLEKSA – Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Krzysztof Jan STOBIECKI – Radca Ministra ds. Lotnictwa w Biurze Ministra Obrony Narodowej

płk Łukasz ANDRZEJEWSKI–POPOW – Radca Generalny Szefa Sztabu Generalnego WP

płk Piotr CHODOWIEC – Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP

płk Marcin ZAWODNIAK – Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

płk Mirosław SPUREK – Dowódca Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej minowani zostali:

płk SG Dariusz LUTYŃSKI – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG

płk SG Monika MUSIELAK – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowani zostali:

st. bryg. Paweł FRYSZTAK – Zastępca Komendanta Głównego PSP

st. bryg. Grzegorz SZYSZKO – Zastępca Komendanta Głównego PSP

st. bryg. Tomasz KLIMCZAK – Rektor–Komendant Akademii Pożarniczej

st. bryg. Tomasz BARAN – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

