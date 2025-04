Nowe przepisy MON. Zakaz fotografowania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej

Od lutego Chiny nie importują skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych. Jak informuje „Financial Times”, może to oznaczać rozszerzenie wojny handlowej między Waszyngtonem a Pekinem na sektor energetyczny.

Z danych firm transportowych wynika, że ostatnia dostawa amerykańskiego LNG trafiła do Chin 6 lutego. Kolejny tankowiec, który nie dotarł na czas, został przekierowany do Bangladeszu. Stało się to po wprowadzeniu 10 lutego przez Pekin ceł odwetowych na poziomie 15%. Obecnie stawka ta wzrosła do 49%, co zdaniem analityków czyni amerykańskie LNG nieopłacalnym dla chińskich odbiorców.