Doradca Andrzeja Dudy wstępuje do Konfederacji.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki, potwierdził, że wstępuje do Konfederacji, podkreślając, że nie zmienił swoich konserwatywnych poglądów. Wcześniej pojawił się na wiecu wyborczym Sławomira Mentzena. Rzepecki dodał, że prezydent wiedział o jego decyzji.

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Łukasz Rzepecki, ogłosił, że dołącza do Konfederacji. Jak podkreślił w opublikowanym w serwisie X wpisie, jego poglądy polityczne pozostają niezmienne.

– „Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji” – powiedział Rzepecki.

W rozmowie z Onetem doradca prezydenta przekazał, że został zaproszony do sztabu Sławomira Mentzena. Wskazał, że ma doświadczenie zdobyte w kampaniach prezydenckich Andrzeja Dudy w 2015 i 2020 r.

W wywiadzie ujawnił również, jak rozeszły się jego drogi z Prawem i Sprawiedliwością oraz Kukizem, z którym później współpracował.

– „Zaczynałem w PiS, gdzie w wieku 18 lat zostałem najmłodszym radnym w Polsce, byłem też najmłodszym posłem w Polsce. Później moje drogi z PiS się rozeszły. Współpracowałem blisko z Pawłem Kukizem, którego bardzo cenię za autentyczność i wierność swoim przekonaniom. Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniłem. Tak jak byłem jako 18-latek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, to tak jestem nim również dzisiaj. I uważam, że z takimi przekonaniami doskonale odnajdę się w Konfederacji” – oświadczył.

Zaznaczył, że Andrzej Duda został poinformowany o jego planach. Podkreślił, że prezydent opowiada się za szerszą współpracą między partiami prawicowymi.

– „Nie mogło być inaczej, mam ogromny szacunek do pana prezydenta. Pan prezydent namawia swoich ministrów i doradców, żeby myśleli o swojej przyszłości i tak prowadzili swoją aktywność, aby realizować nasze polskie sprawy jak najlepiej. Zresztą postulowana przez prezydenta Koalicja Polskich Spraw — czyli współpraca partii prawicowych i patriotycznych — zawsze była bliska mojemu sercu” – mówił doradca prezydenta.

W piątek niespodziewanie pojawił się na wiecu wyborczym Sławomira Mentzena w Zgierzu. „Wspólnie walczymy o każdy głos i wielkie zmiany w Polsce” – przekazała Konfederacja na oficjalnym profilu. Rzepecki dodał podczas spotkania:

– „Potrzebujemy takiego prezydenta jak Sławomir Mentzen. Dzisiaj większość partii politycznych odwołuje się do tego, co Konfederacja mówi od wielu lat. To wielka zasługa Sławomira Mentzena (…). Dziękuję za zaproszenie do Twojej biało-czerwonej drużyny”.

Razem ze @SlawomirMentzen i @RzepeckiLuki pozdrawiamy ze świetnego wiecu z Łodzi! Zgierz, DZIĘKUJEMY za świetny wiec, doskonałą frekwencję i mnóstwo słów poparcia dla @SlawomirMentzen❗ Dziś na trasie naszego kandydata wspiera https://t.co/vUaymkCnjI. @RzepeckiLuki! 🙂 Wspólnie walczymy o każdy głos i wielkie zmiany w Polsce! #Mentzen2025 🇵🇱 pic.twitter.com/APpFAOLcKe — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) May 2, 2025

Rzepecki udostępnił także zdjęcie, na którym pozuje z Mentzenem oraz europoseł Ewą Zajączkowską-Hernik.

Razem ze @SlawomirMentzen i @RzepeckiLuki pozdrawiamy ze świetnego wiecu z Łodzi! 18 maja wszyscy głosujemy na Sławomira Mentzena! #Mentzen2025 🇵🇱 pic.twitter.com/mYo0r9c1m0 — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) May 2, 2025

Andrzej Duda zadeklarował ostatnio poparcie dla Karola Nawrockiego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Decyzję ogłosił podczas konwencji wyborczej w łódzkiej Hali Expo. – „Zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym, żeby Polska była państwem silnym, także na arenie międzynarodowej” – oświadczył prezydent.

Kim jest Łukasz Rzepecki?

Łukasz Rzepecki to były poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. W 2017 r. został zawieszony w prawach członka klubu PiS po krytycznych wypowiedziach pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, którego wezwał do przejścia na polityczną emeryturę. W przeszłości był również dyrektorem biura poselskiego Marcina Mastalerka – obecnego ministra w Kancelarii Prezydenta.

W październiku 2020 r. został doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. W 2021 r. powołano go do prezydenckiego zespołu ds. opracowania projektu regulacji wprowadzającej instytucję sędziów pokoju oraz na przewodniczącego Rady ds. Młodzieży w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP. Objął także funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim.

W lutym pojawiły się medialne spekulacje o możliwym przejściu Rzepeckiego i Mastalerka do Konfederacji, jednak zostały one zdementowane przez Przemysława Wiplera.

