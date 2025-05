Bezrobocie w Polsce wzrosło, jednak wciąż jest jednym z najniższych w UE

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu w Polsce 2,7 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu do lutego – podał Eurostat. Jest to drugi wynik w UE.

Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 473 tys., w porównaniu do 469 tys. miesiąc wcześniej.

Polska znalazła się wśród państw o najniższej stopie bezrobocia w UE. Niższy wynik odnotowano jedynie w Czechach – 2,6 proc. Tuż za Polską uplasowała się Malta ze wskaźnikiem 2,8 proc.

Najwyższe stopy bezrobocia w UE odnotowano za to w Hiszpanii – 10,9 proc.; Finlandii – 9,1 proc.; i Grecji – 9,1 proc.

Zharmonizowana stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu obejmuje osoby w wieku 15–74 lata, które pozostają bez pracy, są zdolne do jej podjęcia w ciągu najbliższych dwóch tygodni oraz aktywnie jej poszukiwały w ostatnich tygodniach. Wskaźnik ten liczony jest w odniesieniu do całkowitej liczby osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w marcu 2025 r. 6,2 proc., utrzymując się na poziomie z poprzedniego miesiąca – podał Eurostat. Taki sam poziom utrzymano także w całej Unii Europejskiej, gdzie stopa bezrobocia w marcu również wyniosła 5,8 proc.

Warto również zauważyć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2025 roku wyniosła 5,3 proc., co stanowi spadek o 0,1 p.p. w porównaniu do lutego. Te dane obejmują wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne, nawet jeśli nie są gotowe do natychmiastowego podjęcia pracy.

Dla porównania, według danych amerykańskiego Departamentu Pracy, stopa bezrobocia poza sektorem rolnictwa w USA wyniosła w kwietniu 2025 r. 4,2 proc., bez zmian względem marca. Konsensus rynkowy również wskazywał 4,2 proc.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 177 tys., przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie 130 tys.

Jak podał amerykański System Rezerwy Federalnej, produkcja przemysłowa w USA spadła w marcu 2025 r. o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Kresy.pl/gov.pl/GazetaPrawna.pl