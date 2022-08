W stolicy Łotwy obalono ogromny sowiecki pomnik [+VIDEO]

Trzy dni trwało burzenie sowieckiego pomnika w Parku Zwycięstwa w stolicy Łotwy – Rydze. W czwartek obalono główną część pomnika – 79-metrową stelę.

Jak podaje portal Delfi, prace przygotowawcze do rozbiórki pomnika rozpoczęły się w poniedziałek 22 sierpnia. Teren wokół pomnika został ogrodzony, wstęp na miejsce robót został zabroniony. Na miejscu dało się zauważyć wzmocnione siły policyjne. Władze nie wydawały zgód na jakiekolwiek akcje protestacyjne. Od 22 sierpnia w pobliżu pomnika w Parku Zwycięstwa policja zatrzymała z różnych powodów 27 osób.

We wtorek rozebrano grupę rzeźb przedstawiających żołnierzy radzieckich, w środę – posąg przedstawiający Nike.

The Soviet monument in Riga from 1985, glorifying the Red Army, is finally coming down.

The main statue fell this morning at 9 am.

19 aggressive Russians protesting the removal of the monument, put up by the occupiers, were arrested by Latvian police. pic.twitter.com/6EuzPE9IAY

