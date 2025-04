Litwie brakuje miejsca dla ćwiczeń wojskowych

Litewskie siły zbrojne zamierzają organizować nowe poligony, spodziewając się przepełnienia używanych obecnie lokalizacji w pobliżu Podbrodzia i Rudnik.

Generał Raimundas Vaikšnoras, głównodowodzący litewskich sił zbrojnych oświadczył, że Litwa potrzebuje poligonu na południu kraju. LRT jako potencjalną lokalizację wskazuje miejsce w rejonie orańskim, gdzie znajdował się poligon przedwojennej Litwy. Próba utworzenia tam tego rodzaju placówki wskazuje na plany obronne Litwy, sądzi Deividas Šlekys, adiunkt z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.



To miejsce położone przy granicy Białorusi, podobnie jak poligony rudnicki i podbrodzki. Znajduje się jednak bliżej granicy z Polską – główną lądową podstawą strategiczną dla działań NATO, czy koalicji chętnych w przypadku zagrożenie militarnego. Rejon orański jest już blisko tego, co wielu komentatorów zaczęła nazywać „przesmykiem suwalskim” – pasem terytorium łączącym Polskę i Litwę między terytorium Białorusi a obszarem rosyjskiego obwodu królewieckiego.

„Obszar szkoleniowy to również strefa ufortyfikowana, która może służyć jako utworzony region obronny w czasie wojny. W czasie pokoju jest wykorzystywany do ćwiczeń” — powiedział Šlekys. Zwrócił on także uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury wojskowej w celu zagospodarowania poborowych.

Minister obrony Dovilė Šakalienė wcześniej stwierdziła, że ​​pobór może zostać wdrożony tylko wtedy, gdy wojsko będzie miało w pełni rozwiniętą infrastrukturę zdolną do obsługi wcielonej liczby rekrutów.

Powszechny pobór wojskowy osób w wieku 18-22 lat uchwalono na Litwie w zeszłym roku. Wcześniej, od 2015 roku, do obowiązkowej służby wojskowej powoływano tylko część zdolnych do noszenia broni z danych roczników, poprzez losowanie. Czas tego rodzaju obowiązkowej służby wojskowej to zasadniczo 9 miesięcy, choć wprowadzono opcję skrócenia go do 6 miesięcy, choć wśród polityków pojawiają się pomysły jej wydłużenia do dwóch lat.

„Obszar szkoleniowy znacząco wpływa na komfort i styl życia okolicznych społeczności — powiedział premier Gintautas Paluckas w zeszłym tygodniu. „Ale to strategiczna potrzeba, więc te interesy muszą być zrównoważone. Istnieje sposób, aby je pogodzić, ponieważ gminy […] potrzebują inwestycji w obiekty publiczne, infrastrukturę drogową, aby przyciągnąć inwestycje” – dodał szef litewskiego rządu.

W zeszłym miesiącu czterech żołnierzy amerykańskich zginęło w czasie ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. Ich transporter opancerzony utonął w bagnie.

lrt.lt/kresy.pl