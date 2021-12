Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulice Wiednia, aby zaprotestować przeciwko przymusowi szczepień [+WIDEO]

Policja podała, że ok. 44 tys. osób wzięło udział w sobotniej demonstracji przeciwko przymusowi szczepień w Wiedniu. Austria jest pierwszym krajem UE, który wprowadził obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla całej populacji.

Jak informowaliśmy, od 1 lutego 2022 roku na osoby niezaszczepione przeciwko koronawirusowi austriackie władze będą mogły nałożyć grzywnę do 3600 euro (płaconej co 3 miesiące). Grzywna do 1450 euro grozić będzie osobom, które nie zaszczepią się dawką „przypominającą”.

Przeciwko takim decyzjom rządu protestowały w Wiedniu w sobotę dziesiątki tysięcy osób.

VIENNA – on Monday the citizens of Austria will be forcibly segregated by their government.

The unvaccinated shunned by society, fined, ostracised and eventually imprisoned, for the crime of daring to question the States control over their own bodies.pic.twitter.com/qxfE6jpe3S

