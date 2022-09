Grupa parlamentarzystów żąda odwołania premiera Armenii

W czasie, gdy po parlamentem Armenii wiecują tłumy przeciwników Paszyniana, grupa deputowanych już podpisała się pod wnioskiem o jego nadzwyczajne odwołanie.

Wiecujący od godzin wieczornych obywatele wysunęli żądanie usunięcia Nikoła Paszyniana ze stanowiska premiera. Na żądanie to odpowiedziała już grupa 35 deputowanych Zgromadzenia Narodowego Armenii, którzy podpisali się pod wnioskiem o rozpoczęcie procedury usunięcia Paszyniana z urzędu.

„Blok „Armenia” i „Mam honor” zawsze o tym mówi” – powiedział do wiecujących były minister obrony Serian Oganian. – „35 deputowanych złożyło podpisy pod dokumentem o rozpoczęciu procedury impeachmentu wobec premiera Nikola Paszyniana. Daję wam słowo oficera. 35 podpisów deputowanych z frakcji opozycyjnych, aby rozpocząć procedurę. Jednak żeby to zakończyć, potrzeba jeszcze 18 podpisów deputowanych z „Kontraktu Obywatelskiego” . Ten ostatni to koalicja tworząca zaplecze parlamentarne rządu Paszyniana.

Oganian stwierdził, że „W czasie wojny władze nie zrobiły nic, aby zapewnić zwycięski koniec wojny, pozwoliły wrogowi zbliżyć się do granic Republiki Armenii”. Uznał on, że obecne władze „nie zrobiły nic, aby zająć ważne wzgórza, drogi, skrzyżowania, obiekty będące pod ich kontrolą, aby zapewnić obronę w przyszłości. Nie przeprowadziły mobilizacji aby wypełnić armię, aby wystarczyło personelu wzdłuż granicy Republiki Armenii i Arcachu [Górskiego Karabachu]. Wykorzystując to tandem turecko-azerbejdżański rozpoczął prowokacje i agresję”.

Jak ocenił opozycjonista – „13 września pierścień zacieśnił się jeszcze bardziej. Wróg próbuje zmusić do oddania korytarzy na rzecz Wielkiego Turanu. Pierścień zaciska się z dnia na dzień. Głównym winowajcą jest oczywiście Azerbejdżan. Ale władze Republiki Armenii nie zrobiły nic, aby właściwie przedstawić te zbrodnie”.

W imieniu opozycji Oganian zadeklarował – „Naszym zadaniem jest usunięcie tych przegranych władz, usunięcie negocjatora reprezentującego Armenię na platformie międzynarodowej. Tylko silna pięść może wyrwać Armenię i Arcach z obecnej sytuacji”.

Według News.am wiecujący zażądali wyjścia z gmachu parlamentu deputowanych rządzącego Kontraktu Obywatelskiego i podpisania się pod wnioskiem o usunięcie Paszyniana.

Po zwycięskiej wojnie w Górskim Karabachu azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian.

Mimo to premier Paszyniana prowadzi pojednawczą politykę wobec Baku, dąży również do normalizacji relacji z czołowym sprzymierzeńcem Azerbejdżanu – Turcją. Taka ugodowa polityka premiera Armenii wobec wieloletnich wrogów wywołała w wiosną tego roku falę protestów społecznych.

Mimo tego nocy z poniedziałku na wtorek siły Azerbejdżanu rozpoczęły zmasowany ostrzał pogranicza Armenii na wysokości spornego regionu Górskiego Karabachu, o czym napisaliśmy na naszym portalu.

news.am/kresy.pl