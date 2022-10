Potomek hinduskich imigrantów z Afryki chce zostać premierem Wielkiej Brytanii

Były minister finansów Wielkiej Brytanii Rishi Sunak oficjalnie wysunął swoją kandydaturę na stanowisko lidera Partii Konserwatywnej.

Sunak ogłosił swoje stanowisko na Twitterze. „Zjednoczone Królestwo jest wielkim państwem, lecz pozostającym w głębokim kryzysie ekonomicznym. Wybór, jakiego dokonuje teraz nasza partia zdecyduje czy kolejne pokolenie Brytyjczyków będzie miało większe możliwości niż ostatnie” – zadeklarował na wstępie swojego oświadczenia polityk.

Deklarując ubieganie się o stanowisko przewodniczącego Partii Konserwatywnej Sunak wskazał właśnie naprawę gospodarki jako swój głównym cel. Napisał w tym kontekście o wielkim „wyzwaniu”, ale też „szansie”. Odwołał się przy tym do manifestu torysów z 2019 r. kiedy to wygrali oni zdecydowanie wybory parlamentarne.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

