Polski kierowca zmarł po interwencji niemieckiego policjanta

Po zatrzymaniu polskiego kierowcy, który stawiał opór, niemiecki funkcjonariusz obezwładnił go przy pomocy znajdującego się na jego wyposażeniu paralizatora.

Polsat News informuje, że do tragicznego incydentu doszło w nocy z piątku na sobotę w Rheine położonych w zachodnieniemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Polak kierujący ciągnikiem siodłowym zlekceważył sygnały niemieckich policjantów zatrzymania się do kontroli. Zamiast tego przyspieszył, co doprowadziło do pościgu.

Według niemieckiej policji kierowca poruszał się na drodze o dopuszczalne prędkości 50 km z dwukrotnie większą prędkością i przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle.

Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali pojazd. Kierowca opuścił kabinę i próbował uciec na piechotę. Nie chciał poddać się policjantom i stawiał im fizyczny opór, wobec czego ci użyli pałki i paralizatora.

Stan zdrowia obezwładnionego zaczął się pogarszać po obezwładnieniu. Do nieprzytomnego zatrzymanego wezwano karetkę. Został on odwieziony do szpitala, gdzie po akcji reanimacyjnej stwierdzono zgon.

Niemiecc funkcjonariusze uznali w raporcie jaki napisali pod zdarzeniu, że “nie ma związku między śmiercią 32-latka a przeprowadzoną interwencją policji”, podał Polsat News. Przywołane są relacje świadków twierdzących, że Polak mógł wcześniej zażyć środki odurzające.

W celu wyjaźnienia przyczyny śmierci ma zostać wykonana sekcja zwłok.

Czytaj także: Niemcy: W 2024 r. odrzucono 100 tys. wniosków o azyl

polsatnews.pl/kresy.pl