Socjaldemokraci ledwie zwyciężają w Macedonii Północnej

W środę odbyły się wybory parlamentarne w Macedonii Północnej. Obóz rządzących socjaldemokratów osiągnął w nich wynik niewiele lepszy niż opozycyjni konserwatyści.

Wybory do Zgromadzenia Macedonii Północnej miały odbyć się wcześniej, ale zostały przełożone ze względu na pandemię koronawirusa SARS COVID-19. Choć Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM) zdołał w końcu pokonać czołowego oponenta – Wewnętrzną Macedońską Organizację Rewolucyjną – Demokratyczną Partię na Rzecz Jedności Narodowej Macedonii (VMRO-DPMNE) to jednak skala tego zwycięstwa jest minimalna.

W 2016 r. SDSM przegrał minimalnie z VMRO-DPMNE, ale i tak była wstanie przejąć władzę dzięki koalicji z partiami reprezentującymi albańską mniejszość narodową. Tym razem socjaldemokraci, idący do wyborów w koalicji z albańskim ruch Besa oraz rozłamowcami z partii swoich głównych rywali VMRO-NP (Partia Ludowa), zdołali osiągnąć niewielką przewagę. Uzyskali według wstępnych danych ponad 36 proc. oddanych głosów wobec niemal 35 proc. oddanych na koalicję Odrodzenie skupioną wokół VMRO-DPMNE. Według wstępnych wyników obie partie stracą w nowej kadencji kilka mandatów.

Na trzecim miejscu znalazła się albańska Demokratyczna Unia Integracji z ponad 11 proc. poparcia, a na czwartym miejscu znalazł się Sojusz dla Albańczyków – Alternatywa, który wybrało 8,5 proc. głosujących co oznacza wzrost aż o 5 punktów procentowych w porównaniu do wyniku sprzed czterech lat. Albańskie partie zyskają więc mandaty w Zgromadzeniu kosztem obu głównych partii etnicznych Macedończyków. Ale nie tylko oni.

Nową siłą w parlamencie będzie Lewcia – koalicja radykalnych działaczy lewicowych, która uzyskała wynik na poziomie 4 proc. Straty odnotowała Demokratyczna Partia Albańczyków. 1,5 proc. jakie uzyskała w tych wyborach to o 1 punkt procentowy mniej niż w 2016 r.

Frekwencja wyniosła nieco ponad 51 proc. uprawnionych i była aż o 15 punktów procentowych niższa niż w poprzednich wyborach.

Wynik wyborów wskazuje na to, że socjaldemokraci utrzymają władzę. Jest to partia skłonna do ustępstw wobec miejscowej mniejszości albańskiej oraz zdecydowanie opowiadająca się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

dw.com/rezultati.sec.mk/kresy.pl