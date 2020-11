Niższa izba parlamentu Włoch zaostrzyła karę za przestępstwa wobec kobiet i osób LGBT

Włoska Izba Deputowanych przyjęła w środę projekt ustawy, zgodnie z którym przemoc wobec osób LGBT oraz kobiet będzie traktowana jako „przestępstwo z nienawiści”, co wiąże się z zagrożeniem wyższą karą więzienia.

Jak podaje agencja Reutera, niższa izba włoskiego parlamentu przyjęła ustawę większością 265 głosów. Przeciw głosowało 193 deputowanych. Projekt musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Senat, gdzie rządząca koalicja posiada większość.

Projekt nowelizuje istniejące prawo, w którym obecnie za przestępstwa na gruncie rasowym lub wyznaniowym grozi wyższa kara – do czterech lat więzienia.

W październiku br. New York Times podawał, że złożony projekt zakładał uznanie osobnej kategorii „przestępstw z nienawiści” i „mowy nienawiści” wobec LGBT+ i kobiet poprzez włączenie tych przestępstw do istniejącego prawa, które uznaje dyskryminację, przemoc lub podżeganie do przemocy ze względu na rasę lub religię za przestępstwo podlegające karze do czterech lat więzienia.

Ustawa była promowana przez Alessandro Zana, deputowanego otwarcie deklarującego swój homoseksualizm. Za zmianą opowiadała się centrolewicowa Partia Demokratyczna, ale spotkała się ona z oporem ze strony partii prawicowych i włoskiego Kościoła rzymskokatolickiego, których zdaniem dotychczasowe przepisy były wystarczające.

Konserwatywna inicjatywa Dla Życia i Rodziny ostrzegała, że ​​ustawa uczyni osoby LGBT „bardziej równymi od innych”. Włoscy biskupi ostrzegli w czerwcu, że nowe prawo może godzić w wyrażanie opinii, że rodzina to związek mężczyzny i kobiety.

Procedowanie projektu przez Izbę Deputowanych sprawiło, że w październiku na ulicach włoskich miast doszło do demonstracji przeciwników i zwolenników tej propozycji.

