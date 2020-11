Lombardia wraca do ostrych ograniczeń przeciwepidemicznych

Włoski region, który wiosną stał się pierwszym strefą masowego wystąpienia pandemii SARS CoV-2 został poddany niemal całkowitej kwarantannie.

We Włoszech pandemia koronawirusa przybrała bardzo dużą dynamikę. W ciągu minionej doby w południowoeuropejskim kraju odnotowano ponad 30 tys. nowych przypadków zarażenia się SARS CoV-2. Skłoniło to rząd do wdrożenia kolejnych ograniczeń przeciwepidemicznych.

Premier Giuseppe Conte ogłosił nową strategię walki z pandemią. Kraj został podzielony na trzy strefy: żółte, pomarańczowe i czerwone, przy tym te ostatnie z najniebezpieczniejszą sytuacją pod względem zdrowia publicznego. Będą wyznaczane z uwzględnieniem szeregu parametrów w tym dobowego poziomu nowych zakażeń i liczby dostępnych łóżek szpitalnych przeznaczonych dla leczenia chorych na COVID-19.

Stefy czerwone oznaczają bardzo daleko idące ograniczenia zbliżające się do stanu pełnej kwarantanny. W strefach tych zamknięte zostaną lokale gastronomiczne oraz większa część punktów handlowych. Zamknięte w nich będą uczelnie wyższe. Także uczniowie dwóch najstarszych roczników szkół średnich przejdą w strefach czerwonych do nauczania zdalnego. Ich mieszkańcy będą mogli opuszczać domy tylko w celu uczęszczania do pracy, zrobienia życiowo ważnych zakupów czy też udania się do placówki ochrony zdrowia. Główną różnicą w porównaniu do pełnej kwarantanny będzie funkcjonowanie większości zakładów pracy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Premier Włoch ogłosił w środę, że regionem w całości określonym jako czerwona strefa będzie Lombardia. To region odgrywający największą rolę we włoskiej gospodarce. Lombardia była też pierwszym regionem Europy w którym doszło do masowego szerzenia się koronawirusa SARS CoV-2 i który został objęty kwarantanną.

reuters.com/worldometers.info/kresy.pl