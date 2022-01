Swietłana Tichanowska znów zgłoszona do nagrody Nobla

Grupa norweskich parlamentarzystów chce, aby to białoruska opozycjonistka otrzymała pokojową nagrodę Nobla.

Jako pierwszy o zgłoszeniu kandydatury Tichanowskiej poinformował jej współpracownik Franak Wiaczorka. Wymienił on z nazwiska dwóch członków Stortingu Håreka Elvenesa i Olaug Vervik Bollestad, którzy zwrócili się o przyznanie pokojowej nagrody Nobla byłej kandydatce na prezydenta Białorusi. „Jest to wyraz uznania dla wszystkich Białorusinów, którzy nadal walczą o wolność” – skomentował ich inicjatywę Wiaczorka.

