Wystartowała kolejna runda rozmów w sprawie irańskiego programu atomowego

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wznowiła rozmowy z Iranem na temat inspekcji w instalacjach atomowych tego państwa.

„Wznowiono dialog z Iranem w sprawie wyjaśnienia nierozstrzygniętych kwestii związanych z zabezpieczeniami” – napisał w poniedziałek na Twitterze Rafael Grossi, dyrektor generalny MAEA, będącej organizacją wyspecjalizowaną powiązaną z ONZ.

Dialogue has restarted with #Iran on clarification of outstanding safeguards issues. I received Mohammad Eslami, Vice-President and Head of the Atomic Energy Organization of Iran 🇮🇷, during @IAEAorg’s #IAEAGC. pic.twitter.com/94sIgMUeOS

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022