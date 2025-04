Tylko mniejszość Syryjczyków wróciła z Turcji do ojczyzny

Zidentyfikowano podejrzanych o podkładanie ładunków zapalających w przesyłkach DHL – podają niemieckie media. Trop wiedzie do Rosji. Do incydentów doszło m.in. na lotniskach w Lipsku, Birmingham oraz w jednym z warszawskich przedmieść. W każdym z przypadków pożary dotyczyły paczek DHL, które miały trafić na pokład samolotu cargo.

W ostatnich miesiącach na lotniskach w Europie, w tym w Lipsku, Birmingham oraz na przedmieściach Warszawy, doszło do serii pożarów paczek DHL, co wzbudziło poważne obawy służb bezpieczeństwa. Incydenty te początkowo uznawano za przypadkowe, jednak śledztwa przeprowadzone przez europejskie redakcje WDR, NDR i „Sueddeutsche Zeitung” wykazały, że mogły być one elementem szeroko zakrojonej operacji sabotażowej.

Pożary dotyczyły paczek DHL przeznaczonych do transportu cargo. W przesyłkach, które uległy samozapłonowi, znajdowały się pozornie zwyczajne przedmioty, takie jak poduszki do masażu, kosmetyki czy gadżety erotyczne. W jednej z poduszek ukryto jednak ładunek zapalający na bazie magnezu, materiału trudnego do ugaszenia w warunkach lotniczych. Do jednego z pożarów doszło 20 lipca 2024 r. w Lipsku, kilka minut przed załadunkiem kontenera na samolot, co pozwoliło uniknąć katastrofy.