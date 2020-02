Rosja krytykuje działania tureckiej armii w Syrii [+VIDEO]

Ministerstwo obrony Rosji stwierdziło, że przerzucanie tureckich oddziałów i sprzętu wojskowego do prowincji Idlib pogarsza sytuację w Syrii.

Rosyjski resort skrytykował w środę przerzucanie kolejnych tureckich sił wojskowych do Idlib po tym, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoagan zapowiedział, że jej armia będzie atakować syryjskie siły zbrojne. Na groźby te zareagował także, jak pisze portal Forsal, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który podkreślił, że syryjska armia i wspierające ją rosyjskie lotnictwo zwalczają „tylko terrorystów”. Erdogan mówił wcześniej, że Rosjanie „nieustannie atakują cywilów, dokonują masakr i przelewają krew”.

Prowincja Idlib jest ostatnim regionem Syrii w dużej części opanowanej przez antyrządowe ugrupowania islamistyczne. Od kilku tygodni armia syryjska prowadzi tam ofensywę, która doprowadził do wyzwolenia z rąk islamistów jednej czwartej obszaru prowincji. W czasie tej operacji żołnierze syryjscy zetknęli się z żołnierzami armii tureckiej, którzy przebywali tam na mocy rosyjsko-irańsko-tureckiej umowy z Astany zawartej w maju 2017 r., która zakładała, że Turcy założą w Idlib posterunki monitorujące zawieszenie broni. Jednak zarówno władze Syrii jak i Moskwa twierdzą, że Turcja nie zrealizowała postanowień umowy astańskiej na temat rozbrojenia ugrupowań terrorystycznych w tym regionie. Najsilniejszym z ugrupowań zbrojnych w Idlib pozostaje Tahrir asz-Szam – dawny Dżabhat an-Nusra czyli syryjskie skrzydło Al Kaidy.

Ankara patronuje natomiast pozostałym obecnym w prowincji ugrupowaniom zbrojnym, które także mają charakter islamistyczny. W ubiegłym tygodniu, po ataku sił syryjskich na tureckie punkty kontrolne w Idlibie, w którym zginęło ośmiu tureckich żołnierzy, Turcy w odpowiedzi ostrzelali cele syryjskie.

W środę doszło do intensywnych starć między siłami syryjskimi, a wspieranymi przez Turcję islamistami w zachodniej części prowincji Aleppo, w rejonach miejscowości Miznaz i Kafr Halab. Siły syryjskie w tamtym regionie zostały ostrzelane przez artylerię rakietową tureckiej armii. Odnotowano też liczne pojazdy tureckiej armii, w tym czołgi, wjeżdżające na teren prowincji Idlib.

Military operation by #TSK and #FSA forces against the Assad forces ’positions in #Kafrhaleb west #Aleppo pic.twitter.com/lJEpsdqHBU

— Mohammed Ghorab (@MGhorab3) February 12, 2020