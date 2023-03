Białoruś znowelizowała kodeks karny – kolejne przestępstwo zagrożone karą śmierci

14 marca oficjalnie opublikowano zmiany w kodeksie karnym Białorusi. Przewidują on rozciągnięcie kary śmierci na zdradę państwa przez osobę na stanowisku urzędowym.

Po wprowadzeniu zmian do kodeksu karnego przez zdradę rozumie się „wydanie obcemu państwu, organizacji międzynarodowej lub zagranicznej lub ich przedstawicielom tajemnic państwowych Republiki Białoruś, a także informacji stanowiących tajemnicę państwową obcych państw, organizacji międzynarodowych, podmiotów międzypaństwowych przekazanych Republice Białoruś na podstawie umów międzynarodowych Republiki Białoruś lub w związku z jej udziałem w tych organizacjach międzynarodowych, podmiotach międzypaństwowych” – zacytował w poniedziałek emigracyjny białoruski portal Zerkalo.io.

Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli zdrady dopuści się urzędnik zajmujący odpowiedzialne stanowisko lub urząd publiczny, to grozić mu będzie od 10 do 20 lat więzienia z grzywną lub bez grzywny albo dożywocie albo nawet kara śmierci. Ta sama sankcja będzie miała zastosowanie do oskarżonych posiadających status żołnierza. Wcześniej, jak podkreślił portal, urzędnikom i żołnierzom nie groziła kara śmierci za zdradę.

Władze Bialoruski postanowiły również, że kara dożywotniego pozbawienia wolności nie może być stosowana jako alternatywa dla kary śmierci na podstawie artykułów za zdradę i akty terroryzmu. Z trzech do dziesięciu dni wydłuża się okres zatrzymania osób podejrzanych o zdradę, spisek lub inne działania mające na celu przejęcie władzy państwowej, działalność szpiegowską i konspiracyjną. Jednocześnie jednak osoba, która brała udział w przygotowaniu do takich czynów jest zwolniona z odpowiedzialności karnej za nie, jeżeli w odpowiednim czasie uprzedziła organy państwowe lub w inny sposób pomagała w zapobieganiu sabotażowi.

Ponadto Kodeks karny wprowadza odpowiedzialność za zniesławienie „Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, innych wojsk i formacji wojskowych, organizacji paramilitarnych”. Istniejący artykuł 369-1 Kodeksu karnego (dyskredytacja Republiki Białoruś) został uzupełniony odpowiednim dopiskiem. Sankcja artykułu, przypominamy, przewiduje aresztowanie, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do czterech lat.



Podwyższono kary pozbawienia wolności za umyślne ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej. Za to grozi do czterech lat więzienia, a w przypadku poważnych konsekwencji – do sześciu lat. Kolejną nowością w Kodeksie karnym jest art. 375-2 „Naruszenie wymogów ochrony tajemnicy państwowej”. Grozi za to grzywna, areszt, ograniczenie wolności albo więzienie do lat 3, jeżeli przestępstwo wywołało poważne skutki – do 5 lat ograniczenia albo pozbawienia wolności.

zerkalo.io/kresy.pl