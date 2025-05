Kazachstan nie wpuścił na swoje terytorium rosyjskiego historyka. Naukowcowi w stopniu odpowiadającym polskiego doktorowi – Andriejowi Grozinowi odmówiono wjazdu bez podania przyczyn.

Grozin nie przeszedł kontroli paszportowej na lotnisku w Astanie, na którym wylądował 27 kwietnia i następnego dnia był zmuszony wrócić do Moskwy. W Kazachstanie miał wziąć udział w konferencji poświęconej „ocenie problemów w stosunkach rosyjsko-kazachstańskich” – czytamy w raporcie. Grozin miał również zaplanowane wystąpienie przy okrągłym stole na temat „Rosja – Kazachstan: dynamika interakcji w obszarach bezpieczeństwa i współpracy humanitarnej”, zrelacjonowała RBK.

Grozin pracuje w Instytucie Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Kieruje na nim wydziałem Kazachstanu i Azji Środkowej. Dyrektor tego Instytutu, zarazem deputowany Dumy Państwowej Konstantin Zatulin, komentując sytuację, zauważył „niejednoznaczne, nieprzyjazne zachowanie niektórych przedstawicieli Kazachstanu wobec gości”, które „staje się powszechną praktyką”.

Instytut Krajów WNP przypomniał, że w 2023 roku przez kilka godzin „próbowano nie wpuścić Zatulina do Kazachstanu”, który przybył do środkowoazjatyckiego państwa, by wziąć udział w starcie statku kosmicznego z kosmodromu Bajkonur. „Incydentowi udało się zapobiec i go wyciszyć, ale nie podano żadnych wyjaśnień co do przyczyn, jak w przypadku Grozina” – zaznaczyło biuro prasowe Instytutu.

“Ludzie w Rosji, którzy szanują Kazachstan, nie chcieliby nadal stawać w obliczu intryg przeciwko nam i naszym relacjom, zwłaszcza w 80 rocznicę zwycięstwa, do którego Kazachstan i wszystkie inne republiki ZSRR wniosły swój wkład” – podsumował Instytut, jak zacytowała RBK.

Jak opisał portal Fergana, Grozin, oprócz współpracy z Instytutem Krajów WNP, jest starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów Orientalistycznych Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 250 publikacji w czasopismach naukowych i periodycznych w Rosji i za granicą (w USA, Chinach, Szwecji, Japonii itp.), sześciu monografii (dwóch współautorem), jak podano na stronie internetowej Rosyjskiej Akademii Nauk.

Okresowo występuje jako ekspert i konsultant dla rosyjskich struktur biznesowych, współpracuje z rosyjskimi i zagranicznymi mediami. Od 1996 roku Grozin mieszka w Rosji, ale wcześniej żył w Kazachstanie. Jest absolwentem Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabiego, z zawodu jest politologiem i pracował w Ministerstwie Prasy i Środków Masowego Przekazu Republiki Kazachstanu. Okresowo brał udział w pracach Ministerstwa Obrony Republiki Kazachstanu, Ministerstwa Ekologii i Zasobów Biologicznych Kazachstanu, a także innych instytucji rządowych republiki.

Nie ma oficjalnej reakcji władz Kazachstanu na zakaz wjazdu Grozina do kraju, jednak, jak pisze na swoim kanale Telegram kazachski politolog Marat Shibutov, taka decyzja może być „odpowiedzią na masowy zakaz wjazdu do Rosji kazachskich naukowców”.

Szef Instytutu Krajów WNP Zatulin dał się wcześniej poznać z wypowiedzi krytycznych wobec polityki Kazachstanu.

