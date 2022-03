Biden ogłosił największe uwolnienie rezerw ropy naftowej w historii

Prezydent USA zdecydował o uwolnieniu 180 mln baryłek ropy naftowej z rezerwy strategicznej w celu obniżenia cen paliw.

Joe Biden ogłosił w czwartek plan największego w historii uwolnienia ropy naftowej ze Strategicznej Rezerwy Naftowej USA. W ciągu 6 miesięcy USA mają uwalniać 1 mln baryłek ropy dziennie.

„Nasze budżety rodzinne, budżety na napełnienie baków nie powinny zależeć od tego, czy jakiś dyktator ogłosi wojnę. Dlatego dziś ogłaszam dwuczęściowy plan, by nie tylko złagodzić ból, który czują rodziny, ale zakończyć tę epokę zależności i niepewności oraz położyć fundament pod prawdziwą i trwałą niezależność energetyczną” – powiedział Biden cytowany przez RMF FM.

Drugą częścią planu Bidena jest skłonienie amerykańskich firm naftowych do zwiększenia wydobycia. Amerykański prezydent prosząc o to szefów koncernów naftowych odwoływał się do ich patriotyzmu. Na prośbach może się nie skończyć, ponieważ Biden wezwał Kongres, by nałożył na firmy naftowe opłatę za niewykorzystywanie koncesji.

Agencja Reutera podaje, że uwolnione przez Bidena 180 mln baryłek odpowiada globalnemu zapotrzebowaniu na ten surowiec przez dwa dni. Nie zrekompensuje to w pełni ubytku rosyjskiej ropy na rynku spowodowanego przez zachodnie sankcje i bojkot surowca z Rosji. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że ubytek ten wyniesie 3 mln baryłek dziennie.

Biden wezwał również amerykańskie firmy naftowe do zwiększenia liczby odwiertów oraz do zwiększenia produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów.

Na wieść o ostatnim uwolnieniu amerykańskich rezerw strategicznych ropy cena tego surowca spadła o około 5 proc.

To już trzeci przypadek uwolnienia amerykańskiej rezerwy strategicznej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Tym razem jest on największy w historii.

Jak pisaliśmy, rosnące koszty paliwa stały się głównym problemem politycznym w USA przed listopadowymi wyborami parlamentarnymi, w trakcie których Amerykanie wybiorą nową Izbę Reprezentantów i nieco ponad jedną trzecią składu Senatu. Dlatego administracja Bidena postanowiła podjąć inicjatywę w kwestii cen surowca oddziałującego na inne ceny konsumpcyjne.

Kresy.pl / rmf24.pl / reuters.com