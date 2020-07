Associated Press potwierdza wycofanie amerykańskich oddziałów z Niemiec

Agencja informacyjna Associated Press powołując się na anonimowe źródła w Departamencie Obrony USA potwierdziła, że z Niemiec wyjedzie spora liczba amerykańskich żołnierzy.

Władze USA chcą dyslokować z Niemiec 11,8 tys. amerykańskich żołnierzy jak podał w środę za amerykańską agencją portal dorzeczy.pl. Według tych informacji z liczby tej 5,4 tys. żołnierzy nie wróci do USA, lecz zostanie przemieszczonych do innych państw.

Associated Press powołując się na źródła w Departamencie Obrony twierdzi, że cała dyslokacja jest „blisko powiązana z powiększeniem obecności wojskowej w Polsce, co jest zmianą długo wyczekiwaną przez Warszawę i polskiego prezydenta Andrzeja Dudę”.

Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy mówił o wycofaniu części amerykańskiego kontyngentu stacjonującego w Niemczech od czasów „zimnej wojny” w czerwcu. Stwierdzenie te podchwycili politycy rządzący Polską w tym prezydent Andrzej Duda. Sugerowali, że część spośród żołnierzy stacjonujących w Niemczech może zostać dyslokowana do Polski zwiększając kontyngent amerykański w naszym państwie. Środki masowego przekazu zapowiadały nawet, że zostanie to ogłoszone w czasie czerwcowej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu. Jednak żadnych takich decyzji nie podjęto, a efektem wizyty był deklaracja pełna ogólnikowych haseł powtarzających wcześniejsze uzgodnienia.

W czerwcu Trump powiedział – „„Zapytali nas [Polacy], czy przysłalibyśmy jakichś dodatkowych żołnierzy [do Polski]. Oni będą za to płacić, będą płacić za wysłanie dodatkowych żołnierzy, prawdopodobnie będziemy przenosić ich do Polski z Niemiec. Będziemy znacząco redukować obecność w Niemczech, do około 25 tys. żołnierzy. […] Część z nich wróci do domu, ale część pojedzie w inne miejsca w Europie i jednym z nich będzie Polska”. Środki masowego przekazu, opierając się na źródłach nieoficjalnych, twierdziły, że władze USA chcą zapewnić swoim żołnierzom w Polsce wyjęcie spod polskiego prawa.

