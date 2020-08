Amerykańskie służby odkryły na granicy z Meksykiem „najbardziej wyrafinowany tunel w historii USA”

Niedokończony tunel mający służyć przemytnikom łączący Meksyk z USA odkryto na granicy amerykańsko-meksykańskiej w stanie Arizona. Tunel ma własny system wentylacji, instalację wodną, okablowanie elektryczne i system szyn.

Jak podaje agencja Associated Press, tunel biegnie z San Luis Río Colorado w Meksyku do San Luis w Arizonie, gdzie zatrzymuje się tuż przed powierzchnią. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (HSI) odkrył go w ostatni wtorek dzięki wierceniom. Aby wpuścić kamerę do tunelu trzeba było zagłębić się 7,6-metrów wgłąb ziemi. Amerykańskie służby już wcześniej otrzymywały sygnały o możliwej aktywności związanej z tunelem na tym obszarze.

Tunel ma około 1 metra szerokości i 1,2 metra wysokości i przechodzi pod murem granicznym. AP nie podaje, jaka jest całkowita długość tunelu.

„Wygląda na to, że jest to najbardziej wyrafinowany tunel w historii Stanów Zjednoczonych, a z pewnością najbardziej wyrafinowany, jaki widziałem w swojej karierze” – powiedział AP jeden ze strażników granicznych z tego rejonu.

Tunel został zbudowany w terenie piaszczystym, który nie sprzyja tworzeniu tuneli i to czyni go wyjątkowym. Ma własny system wentylacji, instalację wodną, okablowanie elektryczne, system szyn i rozległe wzmocnienia.

Śledczy nie wiedzą, do czego dokładnie tunel miał służyć, ponieważ jest niedokończony. Nie wiedzą też, kiedy zaczęto go budować i jakiego rodzaju sprzęt został użyty do jego budowy. Angel Ortiz z HSI powiedział AP, że gdyby tunel był wykonywany ręcznie, jego budowa zajęłaby wiele miesięcy. W razie użycia ciężkich maszyn, zajęłoby to według Ortiza „potencjalnie kilka miesięcy, a nie tak długo”.

Dwa lata temu w tym samym mieście służby wykryły podobny „wyrafinowany” tunel. Wejście do niego odkryto w nieczynnej restauracji w San Luis. Jej właściciel został aresztowany 13 sierpnia 2018 roku po tym, jak władze znalazły jego ciężarówce narkotyki. Aresztowanie doprowadziło do przeszukania m.in. jego restauracji, gdzie agenci natrafili na ukryty tunel.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Osiem ton narkotyków w tunelu pod granicą amerykańsko-meksykańską

Kresy.pl / AP